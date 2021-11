Borghi storici, in Brianza risorse per Bellusco

Ammontano a 224mila euro le risorse stanziate per il comune di Bellusco, in Brianza nell'ambito del contributo regionale per realizzare interventi di riqualificazione dei borghi storici. Ad annunciare gli enti beneficiari in base alla graduatoria è stato l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, a seguito della pubblicazione delle domande ammesse al finanziamento, nell'ambito del bando regionale rivolto agli enti locali per la valorizzazione del territorio e dei borghi storici. Per la Brianza figura solo il comune di Bellusco.

"Sono estremamente soddisfatto - ha detto Foroni - del risultato raggiunto. Questa procedura, finanziata interamente da Regione con una cifra pari a 60 milioni di euro, è la prova dello straordinario sforzo finanziario che l'istituzione regionale compie per valorizzare i nostri Comuni e renderli più attrattivi, in un'ottica di turismo culturale attraverso interventi su aree e immobili di interesse pubblico. Vogliamo avviare processi virtuosi di recupero urbano che avranno un impatto positivo anche sulla ripresa economica dei territori duramente provati dall'emergenza Covid-19".

"L'impegno della Giunta - ha sottolineato Foroni - non finisce qui. Da assessore regionale ho preso l'impegno di chiedere l'ottenimento di ulteriori risorse per finanziare i restanti Comuni ammessi alla graduatoria, finanziabili per punteggio finale maggiore o uguale a 60".

“Regione Lombardia è da sempre particolarmente attenta alla tutela e alla salvaguardia delle nostre radici culturali e lo dimostra mettendo in campo risorse importanti a favore dei nostri borghi storici”. Così il Consigliere regionale Alessandro Corbetta commenta lo stanziamento a favore degli Enti Locali che sono stati ammessi al contributo nel “Bando Borghi” per le azioni finalizzate alla valorizzazione turistico-culturale dei Comuni lombardi, e prosegue: “la comunità di Bellusco riceverà un importante stanziamento regionale per un intervento dal valore complessivo di 224 mila euro (lavori del costo totale di 280 mila euro) che riguarda la manutenzione del territorio e potrà contare, nei prossimi anni, su un intervento notevole quasi interamente finanziato da Regione Lombardia”.

“Il progetto – spiega il Consigliere Corbetta – riguarda la riqualificazione del Castello Da Corte eretto nel centro di Bellusco, un edificio quattrocentesco di grande interesse artistico e culturale, fortemente legato all’identità del piccolo borgo del Vimercatese – e conclude – ancora una volta Regione Lombardia dimostra, concretamente, il segno della propria attenzione e rispetto per il nostro territorio”.