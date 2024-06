La futura fermata Monza Est: sopralluogo dove a Monza arriveranno i treni (e non la metro)

Oggi c'è solo il sottopassaggio, con le scale che collegano due zone di Monza: via Lecco e via Liberta. Ma nel 2027, cronoprogramma alla mano, qui fermeranno anche i treni. Nuovo sopralluogo - e primi rilievi con le squadre dei tecnici - per la fermata Monza Est.

A Darne notizia è stata sui social l'assessore alla Mobilità del comune di Monza, Giada Turato. "Questa settimana abbiamo svolto i primi rilievi con un pool di tecnici del settore mobilità del comune di Monza, RFI, Enel e Brianzacque in via Einstein dove sorgerà la futura fermata ferroviaria di Monza Est, per verificare i sottoservizi e lo stato attuale delle rampe del sottopasso inaugurato a dicembre 2022" ha spiegato.

"Il sopralluogo ha dato corso alle prime attività di verifica funzionali alla progettazione della stazione che si svolgerà nei prossimi mesi, grazie ai 5 milioni di euro ottenuti a dicembre 2023. L'apertura della stazione consentirà il potenziamento del servizio ferroviario, inizialmente della sola S7, e in futuro delle successive linee, per servire la parte Est di Monza che non sarà coperta dalla futura M5" ha aggiunto l'assessore.

L'attivazione della nuova fermata è prevista nel nuovo Piano della Mobilità Urbana Sostenibile (PUMS) nell'ambito dell'obiettivo "Monza accessibile e inclusiva", mediante la creazione di un Hub Multimodale FFS Monza Est - Parco. Il primo treno? Nella seconda metà 2027, tra almeno tre anni.