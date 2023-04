Niente raccolta rifiuti e pulizia strade: ecco quando

Lunedì 1 maggio, Festa dei lavoratori, a Monza saranno sospesi i servizi di ritiro rifiuti e di pulizia strade. Anche la piattaforma ecologica, in viale delle Industrie 50, rimarrà chiusa. Così si legge sul sito del comune di Monza.

Nelle zone dove il lunedì è previsto il ritiro di carta, vetro e secco residuo: il servizio, in quanto settimanale, sarà recuperato il giorno successivo, martedì 2 maggio. Mentre il ritiro di umido, plastica e lattine avverrà, come da calendario, nei giorni successivi. L'invito, quindi, è a non esporre i rifiuti.