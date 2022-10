Domani, martedì 1 novembre, sarà una giornata di festa anche per gli operatori ecologici. "In occasione della festività di tutti i Santi, è sospesa la raccolta dei rifiuti - si legge sul sito del comune di Monza -. Nelle zone dove da calendario la raccolta è prevista l’1 novembre verrà effettuato il recupero mercoledì 2 novembre".

Inoltre dal mese di novembre al via anche la caccia ai 'furbetti' della raccolta differenziata eseguita in modo non corretto. Come era stato annunciato settimana scorsa a partire da novembre in tutti i quartieri di Monza gli operatori dell'Impresa Sangalli apporranno un adesivo giallo sui sacchetti rossi dove ci sono rifiuti impropri.

L’iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale e da Impresa Sangalli, prevede che gli operatori dell’azienda non ritirino i rifiuti conferiti in modo irregolare e appongano un adesivo di colore giallo comunicando all’utente la motivazione (presenza di materiale non conforme; giorno di esposizione sbagliato; orario di esposizione sbagliato; sacco o contenitore non conforme)

Il cittadino è quindi invitato a ritirare il sacco e ad esporlo in modo corretto. In questa fase non sono previste sanzioni. L’applicazione degli adesivi gialli proseguirà per 30 giorni: trascorso tale periodo di “ammonimento” - qualora venga protratto l’errore - si passerà all’applicazione degli adesivi rossi, con successiva procedura di sanzionamento.