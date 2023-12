Macchinette dei parcheggi guaste: al via il piano di sostituzione

Dagli uffici di Monza Mobilità fanno sapere che in città è partita la sostituzione delle macchinette per il pagamento della sosta nei parcheggi.

L'intervento è già stato programmato e mira a sostituire gli impianti vetusti e mal funzionanti con altri di ultima generazione. A plaudire al progetto i cittadini monzesi, che proprio per i problemi riscontrati nei pagamenti della sosta negli stalli cittadini gestiti appunto da Monza Mobilità, vanno da tempo chiedendo a gran voce che si trovi al più presto una soluzione. In più casi, infatti, i monzesi hanno denunciato totem malfunzionanti, sovente sporchi o vandalizzati, e in qualche caso utilizzabili con grande difficoltà perché collocati in strade dove i lampioni non funzionano.

L'ultima lamentala in ordine di tempo era sorta nella mattinata di giovedì 30 novembre per via della una lunga coda di persone formatasi nel parcheggio di fronte all'ospedale San Gerardo di Monza, dove due dei tre sistemi per il pagamento della sosta erano guasti.

Secondo quanto annunciato dagli uffici di piazza Trento e Trieste i primi totem a essere stati sostituiti con impianti nuovi e funzionanti sono stati quelli di Porta Monza, in viale Cavriga, all'interno del Parco. La settimana prossima sarà appunto la volta di quelli presenti all'interno dell'area parcheggio di fronte al nosocomio di via Pergolesi. Che al momento appaiono funzionanti ma che pure saranno sostituiti da colonnine più nuove e meglio funzionanti.

Infine, la sostituzione dei totem malfunzionanti seguirà anche nelle altre zone della città.