Desio, nel sottopasso della stazione si incastra l'ennesimo camion

Caos per l'ennesimo mezzo pesante rimasto incastrato nei sottopassi cittadini. Questa volta ad avere gli onori della cronaca non è quello di via Lampugnani, spesso luogo di incidenti con camion anche di piccole dimensioni, ma quello più alto in via Tagliabue. E' iniziata con il piede sbagliato la giornata per l'autista del mezzo che questa mattina ha rischiato problemi più seri. Fortunatamente sono infatti bastati pochi minuti per tornare alla normalità e riprendere la circolazione della viabilità nella zona stazione.

A bloccare il sottopasso che permette di raggiungere il vicino ingresso alla vicina Ss36 un camion che è rimasto incastrato nel sottopasso della stazione. Fortunatamente il mezzo è riuscito a liberarsi sgonfiando di poche atmosfere le ruote e riprendendo velocemente il trasporto verso la destinazione finale.

Nuovi stop alla circolazione in via Tagliabue

Anche domani la zona della stazione in particolare via Tagliabue sarà difficilmente accessibile. E' già previsto da alcune settimane l'intervento che anche domani terrà in scacco la viabilità in via Tagliabue, nella zona della stazione di Desio. E' infatti in programma un intervento in giornata per migliorare asfalto e sede stradale dell'area attorno alla stazione e nelle vie adiacenti. Per automobilisti e utenti sono previsti percorsi alternativi e una cartellonistica ad hoc.