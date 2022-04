Ecco come sarà il nuovo sottopasso brianzolo

Sottopasso tra le vie Seveso e Cadorna, il sindaco, Luca Santambrogio, pubblica alcune foto dell’opera. Sono 4 rendering forniti da Trenord a svelare alla cittadinanza di Meda come verrà realizzato il sottopasso ferroviario in via Seveso e via Cadorna.

Della questione se ne era occupata nel mese di febbraio una commissione consiliare ad hoc. L’opera, dal costo stimato in 11 milioni di euro, è interamente finanziata grazie all’accordo siglato fra Comune di Meda, Autostrada Pedemontana, Cal, Ferrovie Nord Milano e Regione Lombardia.

Proprio nella riunione politica di alcune settimane fa è stato ribadito il fatto che sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti sugli studi idraulici del Progetto Definitivo 2019 in particolare per quanto riguarda la presenta del torrente Certesa (Tarò).

Accantonata definitivamente anche la seconda opzione viabilistica: bocciata la possibilità di un “sovrappasso” spesso sostenuta da una parte politica. “Non la considero e non è possibile considerarla un’alternativa - ha dichiarato il sindaco Luca Santambrogio - Di questa soluzione, di cui è depositata unicamente un’ipotesi preliminare ormai risalente a quasi 20 anni fa”.