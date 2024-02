A Monza c'è un sottopasso dove quando si passa bisogna aprire l'ombrello

Problemi di infiltrazioni nel sottopasso di via D’Annunzio, raccontato (con foto) sulla pagina Facebook “Monza segnalazioni”. Il cittadino denuncia infatti un problema di “pioggia” che cade dalle luci neon che illuminano il percorso. Oltre a quello delle deiezioni non raccolte dai proprietari (maleducati) dei cani. Chiedendo un intervento agli uffici comunali competenti per il problema della “pioggia” dalla plafoniera, e rispetto delle regole e buona educazione ai cittadini.

Un problema, quello dello stato di degrado del sottopasso di San Rocco, che più volte è stato denunciato anche dai residenti con la caduta di calcinacci dal soffitto; ma anche dai banchi del consiglio comunale per voce del consigliere di maggioranza Pietro Zonca (Pd). Il comune era intervenuto allestendo un mini cantiere per la soluzione del problema dei calcinacci. Ma adesso c’è da risolvere anche quello delle infiltrazione.

L’assessore Giada Turato è intervenuta sui social, proprio nella discussione che si è aperta sotto a quel post apparso su “Monza Segnalazioni”. “Facciamo un sopralluogo e vediamo come risolvere questa situazione di degrado. Ci vorranno sicuramente investimenti per la struttura ammalorata da anni.”, ha annunciato.