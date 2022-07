Stop a traffico e incidenti lungo la Sp177: arriva la 'rotonda alla francese'

È sicuramente uno degli snodi più trafficati, caotici e pericolosi della Brianza. Per risolvere il problema della viabilità adesso arriva la 'rotonda alla francese'. Questa la soluzione proposta dalla provincia di Monza e Brianza ai comuni di Usmate Velate ed Arcore per porre fine al problema di traffico e incidenti lungo la Sp 177, all’altezza di viale Monza.

Il progetto

Lo snodo incriminato si trova ad Usmate Velate: l’incrocio dei flussi di traffico che provengono dalle due arterie provinciali è causa di numerosi incidenti stradali. L’intervento proposto prevede la riorganizzazione del sistema delle attuali precedenze realizzando una rotatoria “alla francese”, con una corsia dedicata verso la direzione Arcore-Vimercate. Così facendo verrebbe modificata l’intera intersezione riducendo il rischio incidenti. Nei giorni scorsi si è costituito un tavolo composto dai tecnici provinciali del settore Patrimonio e i sindaci di Arcore e di Usmate Velate per condividere, oltre al progetto, anche un possibile iter che parte dalla redazione ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo entro la fine dell'anno. A quel punto entro il 2022 verrebbe predisposto il bando, e a primavera 2023 potrebbero partire i lavori.

Chi paga

Gli uffici provinciali hanno predisposto e trasmesso una bozza di protocollo d’intesa tra Provincia e comuni che prevede una ripartizione dei costi di progettazione ed esecuzione, demandando ai comuni l’onere economico della progettazione (incarico e stesura progetto finale), mentre i costi dell'opera (circa 100 mila euro) sarebbero totalmente a carico della provincia. “Per migliorare la sicurezza del sistema viabilistico occorre fare sinergia - ha commentato Luca Santambrogio, presidente della provincia di Monza e Brianza -. Abbiamo condiviso anche con la prefettura la proposta progettuale per ridurre la percentuale di incidenti in quel nodo pericoloso. Attendiamo il riscontro dei comuni sulla bozza di protocollo per procedere secondo la tabella di marcia che abbiamo condiviso”.