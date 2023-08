Spazio 37: ancora in dubbio il futuro del magazzino, ma l'assessore rassicura: "Cercheremo la soluzione migliore"

Lo Spazio 37 ha riaperto i battenti, ma per adesso solo l’ala dedicata al dormitorio comunale. Mentre sul futuro dello spazio del magazzino (dove hanno trovato sede le associazioni di volontariato) per ora non ci sono novità. Gravi i danni causati dai nubifragi del mese scorso.

Ed è proprio l’Armadio dei Poveri a salire sulle barricate dopo che l’assessore al Welfare Egidio Riva ha annunciato a MonzaToday la riapertura del dormitorio e un prossimo incontro con le associazioni per valutare il futuro all’interno dello spazio di via Borgazzi 37. “Apprendiamo con piacere che gli utenti da 10 giorni sono potuti rientrare nel dormitorio - commenta Roberta Campani, presidente dell’associazione che raccoglie e distribuisce abiti, scarpe e beni di prima necessità alle persone che vivono in mezzo alla strada e alle famiglie in difficoltà -. Ma noi sia molto preoccupati per il nostro futuro e purtroppo come associazione non abbiamo ricevuto email in merito ai prossimi incontri. Dopo l’incontro con l’assessore non abbiamo più ricevuto aggiornamenti in merito alla situazione dello Spazio 37 e mi auguro che il comune trovi, come più volte ho richiesto, una sistemazione alla nostra associazione affinché possiamo continuare ad aiutare chi sta vivendo un momento di difficoltà. Ci siamo sentiti abbandonati”. Attualmente Campani raccoglie le donazioni in un box di via Vasari che le è stato messo a disposizione temporaneamente da un benefattore.

Ma sulla vicenda l’assessore Egidio Riva chiarisce il futuro dello Spazio37 e l’impegno personale e del comune. “La volontà è trovare una soluzione, le polemiche non servono a nulla e non vogliamo alimentarle - precisa -. Con la dirigente e i referenti nella prima settimana di agosto ho incontrato Campani e la sua vice presidente. Abbiamo concordato che ci saremmo aggiornati il 28 di agosto vista la chiusura estiva dell’associazione. Fortunatamente siamo riusciti a ripristinare in tempi rapidi il dormitorio e il 16 agosto abbiamo inviato a tutte le associazioni, Armadio dei poveri compresa, la comunicazione che l’area del magazzino era inagibile e che ci saremmo incontrati a fine mese per valutare il da farsi. Non appena possibile cercheremo di capire i danni alla struttura - che ricordo è dismessa da anni - e i costi necessari per un eventuale intervento e, come d’accordo con le referenti dell’Armadio dei poveri (ma non solo - visto che altre associazioni usano il magazzino) cercheremo la migliore soluzione possibile. L’impegno da parte dell’amministrazione comunale c’è, ma nessuno può fare miracoli”.