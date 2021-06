Si fa spedire un uovo di dinosauro: il reperto fermato alla dogana

Lo aveva acquistato su Internet, ma non ci è consentito sapere se l'acquirente si fosse davvero reso conto dell'origine di quello strano oggetto. Chissà se sapeva che si sarebbe messo in salotto, in bella vista, un guscio di un uovo di dinosauro.

Non credevano ai loro occhi i funzionari della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell’aeroporto di Bergamo quando sono incappati nella "preistorica" spedizione.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli eseguiti sulla merce dell’e-commerce i funzionari dello scalo orobico hanno trovato in un pacco un autentico guscio di uovo fossile, incastonato in un sedimento roccioso. Provenienza Malaysia.

Il reperto era accompagnato da un certificato: i funzionari hanno eseguito i controlli e l’ente è risultato inesistente. È stata immediatamente contattata la Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Bergamo e Brescia. Dagli accertamenti è emerso che il reperto era un uovo fossile di Shunosaurus, un sauropode del Cretaceo inferiore, originario della Cina.

I sauropodi erano esemplari dalle dimensioni straordinarie: vengono considerati probabilmente tra gli animali più grandi mai vissuti sulla Terra. Il loro nome, che in greco significa "piedi di lucertola", si riferisce a una caratteristica comune a tutte le specie: la presenza, in tutti e quattro gli arti, di cinque dita pienamente sviluppate, come appunto nelle odierne lucertole, a differenza di molti altri gruppi di dinosauri che ne avevano solo tre o quattro per arto. I sauropodi erano animali erbivori, dal collo solitamente lungo e quadrupedi. Avevano piccole teste, con denti a forma di spatola o di matita, un corpo voluminoso e una coda lunghissima.

L’uovo, pervenuto senza idonea certificazione, a seguito di rinuncia della spedizione da parte del destinatario, è stato messo in stato di abbandono ed è stato acquisito al Patrimonio dello Stato per futura esposizione.

Verrà messo in bella mostra in qualche museo e non nei salotti di qualche incauto collezionista.