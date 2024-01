Il Teatro di Corte della Villa di Reale di Monza, gioiello progettato da Luigi Canonica, dopo i lavori di restauro torna a splendere e dalla prossima primavera sarà location di spettacoli di arti performative di alto profilo.

Il capolavoro architettonico di Luigi Canonica risale all’inizio dell’Ottocento e i lavori di restauro sono durati circa tre anni. E ora sono stati ultimati. Così il teatro di corte nella sua nuova veste è stato presentato alla stampa lunedì durante un incontro che ha visto la partecipazione di Paolo Pilotto, Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Sindaco di Monza, Francesca Caruso, Assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Furst, Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Lombardia, che ha dato lettura del messaggio dell’On. Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato del Ministero della Cultura, Giuseppe Distefano, Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Arianna Bettin, Assessora alla Cultura, Parco e Villa Reale e rapporti con l’Università di Monza del Comune di Monza.

"La riapertura del Teatro di Corte riveste un'importanza duplice all'interno dell'ecosistema culturale cittadino. Anzitutto, torna ad essere pienamente attivo, vissuto e ammirato uno dei luoghi più suggestivi dell'intero plesso della Villa Reale e del Parco, molto amato dalla cittadinanza e rinomato oltre i confini di Monza, riportato alla sua funzione originaria. In secondo luogo, la sua riapertura va a completare l'offerta cittadina in ambito teatrale: non vi è, infatti, struttura che possa rivestire il ruolo che il Teatro di Corte svolgerà, grazie al suo ambiente raccolto, l'acustica straordinaria e ovviamente il portato storico impareggiabile. Sarà missione collettiva, non solo delle istituzioni, ma anche delle associazioni e delle realtà del territorio, la sua cura e la sua valorizzazione" ha dichiarato l’Assessora Arianna Bettin al termine della conferenza stampa dove le parole dei tanti ospiti si sono alternate alle note di Bach con il violoncello di Luca Stazzone, danzate da Alice Carrino e dal vibrafono di Gabriele Boggio Ferraris apparso magicamente nel Palco Reale.

Un milione e mezzo per il restauro e gli spettacoli

Il restauro conservativo è stato finanziato dal Ministero della Cultura – mediante Fondi del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) – per 1 milione e cinquecentomila euro, realizzato dal Segretariato Regionale e autorizzato dalla Soprintendenza competente. Il Progetto per l’esercizio di pubblico spettacolo è stato approvato nel febbraio 2023, entro il mese di marzo saranno completate le relative opere di adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco. Entro la primavera il Teatro di Corte della Villa Reale di Monza riaprirà finalmente al pubblico e tornerà ad animarsi, diventando la sede di spettacoli di arte performativa, concerti, eventi culturali e molto altro. Il Consorzio avvia la prima stagione del Teatro di Corte della Villa Reale attraverso una serie di collaborazioni e accordi: in questi anni il Teatro è stato oggetto di analisi e confronto con esperti e rappresentanti delle istituzioni artistiche e dello spettacolo, la Villa Reale ha promosso e accolto iniziative artistiche e musicali, in collaborazione con istituzioni, enti dello spettacolo, istituti e scuole musicali, istituzioni di alta formazione, associazioni del territorio di Monza e della Brianza e della Lombardia. Nel Progetto sono incluse le collaborazioni con gli istituti e le scuole della musica, con le istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) del Ministero dell'Università e della Ricerca (Conservatori, Istituti Superiori di Studi Musicali, Accademie), le iniziative in collaborazione con i Teatri stabili della Lombardia (Piccolo Teatro di Milano, Fondazione e l’Accademia del Teatro Alla Scala, Orchestra Sinfonica di Milano, Orchestra I Pomeriggi Musicali, Conservatorio di Milano, Conservatorio di Como, Conservatorio di Cremona, Concorso Rina Sala Gallo, Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Fondazione Milano, il Museo del Violino di Cremona, ecc.). Ma anche collaborazioni con l’Accademia Chigiana di Siena e la IUC di Roma. Si tratta di una prima stagione sperimentale, l’analisi delle proposte verrà svolta da un Comitato artistico che avrà il compito di costruire con il Direttore Generale la Programmazione delle attività del Teatro di Corte dalla primavera 2024 fino al mese di aprile 2025 che lo condividerà con il Comitato scientifico e gli Organi del Consorzio (presidente e Consiglio di gestione).

Il neo Comitato artistico è composto da Saul Beretta (Direttore creativo dell’Associazione musicale e culturale Musicamorfosi), Annamaria Onetti (codirettrice artistica di DanceHaus più) ed Enrico Pagano (Direttore d’orchestra e fondatore dell’Orchestra da Camera Canova). Si sta studiando anche una successiva fase di sviluppo del Progetto prevedendo l’organizzazione di Residenze artistiche nel periodo primaverile ed estivo del 2025.

“Riapriamo oggi uno spazio di bellezza autentica e scegliamo di renderlo disponibile per una fruizione culturale ampia e allargata: sarà uno spazio che "parla al futuro", poiché punta da un lato a cogliere proposte qualità da parte di Enti e Associazioni del territorio, ma anche a proporre un cartellone proprio di spettacolo, musica e arti performative, grazie al neocostituito Comitato artistico. Con il restauro del Teatro di Corte si completa un tassello fondamentale dell'offerta culturale monzese, con l'ambizione di allargare gli orizzonti e di abbracciare anche progettualità estese e sovralocali”, ha dichiarato il Presidente del Consorzio. I ringraziamenti del Presidente Paolo Pilotto sono stati rivolti anche a Doda Fontana Gulfi e l’Associazione per il Teatrino di Corte e il Rotary Club di Monza, che nel 1969 ne promosse il restauro, curandone la progettazione e la realizzazione.

“E’ con immensa emozione che oggi assistiamo alla restituzione alla città di Monza di questo piccolo gioiello di architettura ottocentestesca: grazie al grande lavoro di squadra di tutti gli attori coinvolti e in linea con gli obiettivi istituzionali del Ministero della Cultura è stato così possibile tutelare al meglio gli spazi – grazie agli importanti lavori di restauro e rifunzionalizzazione che si sono svolti all’interno del Teatro – per renderlo così fruibile dal pubblico e consentirne la sua migliore valorizzazione; e di questo risultato sono e orgogliosa e grata in quanto questo meraviglioso patrimonio culturale viene così restituito a tutti i cittadini e alle nuove generazioni che potranno ammirare e godere di così tanta bellezza. Un particolare mio ringraziamento va anche a Giuseppe Distefano, Direttore Generale del Consorzio, senza il cui prezioso contributo tutto questo non sarebbe stato possibile” ha detto il Segretario Regionale del Ministero della Cultura, Francesca Furst.