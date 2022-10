A Monza si torna a ridere: sul palco gli assi della risata

C'è voglia (e tanto bisogno) di tornare a ridere. Di trascorrere serate spensierate dopo gli ultimi due anni e mezzo che hanno messo in ginocchio il Paese. Da qui la nasce la rassegna "Gli assi della risata", spettacoli di cabaret e non solo nati dalla collaborazione tra Fabio De Capitani e il comico monzese Francesco Rizzuto.

Palcoscenico della rassegna il cineteatro monzese di Triante (via Duca d'Aosta). In programma otto appuntamenti, una sorta di iniezione mensile di risate, da ottobre fino a maggio. Sul palco Francesco Rizzuto che rallegrerà il pubblico con nuovi testi, la pianista Rosemary Enea e una carrellata di comici che Rizzuto ha conosciuto e con i quali ha lavorato nella sua lunga carriera di 'dispensatore di risate' e di solarità. "Credo molto in questo bellissimo progetto - ha confidato Rizzuto a MonzaToday -. È importante tornare a donare il buonumore, a riempire i teatri. Sono felice di poter condividere questa esperienza con tanti colleghi e compagni di palcoscenico che nel corso degli anni sono diventati anche amici".

Il debutto sabato 15 ottobre alle 21 con Max Cavallari dei 'Fichi d'India' e Italo Giglioli. Già pronto il calendario della rassegna, gli ospiti verranno definiti di volta in volta. 'Gli assi della risata' andranno in scena il 26 novembre, 17 dicembre, 21 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo, 15 aprile e 13 maggio. Il biglietto d'ingresso costa 17 euro (poltronissima) e 15 euro (poltrona).

Per le prenotazioni telefonare al 347.4762095 (Fabio).