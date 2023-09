I Legnanesi sul palcoscenico della Villa Reale: ecco come assistere allo spettacolo (gratuito)

Ville Aperte 2023 - edizione autunnale- inizia sotto il segno delle risate e della bellezza. Saranno infatti I Legnanesi a inaugurare la prestigiosa kermesse, nella suggestiva cornice della Villa Reale di Monza. Lo spettacolo si intitola “Sogni” e verrà portato in scena il 16 settembre alle 21 nell’avancorte della Reggia (in caso di forte maltempo verrà annullato). La partecipazione è gratuita, ma bisogna prenotare collegandosi a questo link.

Sul palco – come sempre – la simpatica famiglia Colombo: Teresa, Mabilia e Giovanni regaleranno ai presenti una serata di risate a crepapelle. Con le loro avventure, ricordando agli spettatori che “i sogni se ne fregano del tempo, restano al mare anche quando piove, e sognare non costa niente, fa vivere meglio!”. L’ingresso - solo per coloro che saranno muniti di biglietto cartaceo o digitale - è dalle 20.15 alle 20.45. Ogni utente può prenotare fino a un massimo di 5 posti.

200 meravigliosi siti in 5 province

La rassegna Villa Aperte 2023 promossa dalla provincia di Monza e Brianza si svolgerà dal 16 settembre l’1 ottobre: 3 fine settimane dedicati al bello, all’arte e alla storia. Un cartellone di eventi, ricco di novità, pensato per valorizzare un patrimonio storico, artistico, architettonico che coinvolge 5 province: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. I visitatori potranno scoprire il fascino senza tempo delle “ville di delizia”, le dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi, che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo. Dopo il successo dell’edizione primaverile, la rassegna allargherà l’offerta a oltre 200 gioielli architettonici – di cui 47 new entry – presenti in 84 comuni della Lombardia (3 quelli che partecipano per la prima volta: Ornago per la provincia di Monza e della Brianza, Ello per Lecco e Saronno per Varese), ampliando la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d’acqua, opere d’arte industriali, piccoli borghi e tanti altri siti culturali ricchi di bellezze nascoste. Un’edizione autunnale che porterà i visitatori a conoscere altre delizie del territorio, insieme ad un ricco programma di eventi, spettacoli per bambini e famiglie, concerti, rappresentazioni teatrali, itinerari speciali, percorsi che metteranno al centro l’inclusività e molto altro, fino alla collaborazione con il Festival del Parco di Monza.