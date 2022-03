Lopez e Solenghi di nuovo insieme sul palco del Manzoni

Il duo Lopez-Solenghi di nuovo insieme. Questa volta sul palcoscenico del teatro Manzoni di Monza. Sono ancora disponibili i biglietti per lo spettacolo "Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show" in programma domani sera, mercoledì sera 30 marzo, alle 21 al teatro Manzoni di Monza. Lo spettacolo è scritto dai due comici che, sul palco monzese, sranno accompagnati dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano, in uno Show di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che esegue dal vivo la partitura musicale. Una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, scketch, performance musicali dal vivo, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Tra i vari cammei, l’incontro tra papa Bergoglio (Massimo) e papa Ratzinger (Tullio) in un esilarante siparietto di vita domestica, o quello di Maurizio Costanzo con Giampiero Mughini; e poi i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni, e quello di Dean Martin e Frank Sinatra, Cosi non puo? mancare il vocione di Pippo Baudo, che presenta gli ospiti di uno dei suoi mille suoi programmi, ne? un intervento cantilenante di un inconfondibile Maurizio Costanzo show.

I biglietti si possono accquistare su www.teatromanzonimonza.it o presso il botteghino del teatro (il mercoledì dalle 14 alle 18). Info: Tel. 039.386500 (Reperibilità telefonica: Martedi, giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 14, Mercoledi dalle 14 alle 17), o inviando un'email a info@teatromanzonimonza.it