La magica notte di Monza immersa nella storia: corteo e spettacolo in Duomo

Leggera, delicata, elegante. Ha volteggiato con acrobazie aeree da un pallone aerostato che si è mosso sopra le teste degli spettatori, salendo in volo fino a raggiungere quasi le guglie del Duomo. Quella cattedrale che, come narra la leggenda, fu proprio una colomba apparsa in sogno a Teodolinda a suggerire alla regina di edificare proprio in quel luogo. Un finale che, come sempre, ha lasciato tutti incantati: uno spettacolo che tra volteggi, acrobazie ed effetti speciali, ha riportato Monza indietro nei secoli, rivivendo tappe salienti della sua storia in occasione della 43esima edizione della Rievocazione Storica ideata dalla signora Ghi Meregalli che più di quarant'anni custodice la memoria storica della città.

Sabato sera prima di fare il suo ingresso in piazza Duomo il corteo con centinaia di figuranti provenienti da gruppi da tutta la Brianza ha sfilato per le vie della città. E' stato il suono dei tamburi ad anticipare l'arrivo della sfilata in costumi d'epoca mentre sul palco si alternavano le esibizioni della corale San Gerardo diretta dal maestro Raffaele Meregalli, lo show della scuola di danza Arte e Spettacolo di Lesmo, la voce del soprano Sonia Iacchetti e l'esibizione degli artisti della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Acrobati sui trampoli con maschere ispirate agli astri che hanno rapito gli sguardi degli spettatori, accompagnandoli in un viaggio sospesi in un altro tempo. Una piazza piena di persone, con il Duomo sullo sfondo del palco come naturale scenografia in uno dei luoghi che hanno fatto la storia di Monza, alla presenza di istituzioni e autorità, ha accolto l'arrivo del corteo tra cui hanno sfilato anche dei piccoli figuranti. Immancabile San Gerardo, la regina Teodolinda, i Visconti fino a personalità del clero, nobili e popolani. E l'ordine di San Lazzaro che ha consegnato la massima benemerenza alla signora Ghi Meregalli, con un fuoriprogramma a sorpresa, come omaggio per essere amabasciatrice di cultura. Per celebrare l'anno Gerardiano di Monza, sul palco è stata letta anche la convenzione del 1174. l'atto ufficiale con la Chiesa e il comune con cui si sancì la nascita del primo ospedale laico di Monza che proprio del Santo porta il nome.

Poi i tamburi e le bandiere degli Sbandieratori della Torre di Primaluna ad anticipare il gran finale messo in scena dalla Comapgnia dei Folli con lo spettacolo ispirato alla vita e alle opere di San gerardo che ha celebrato il forte legame tra il cielo e la terra, nella suggestione di musiche, luci e fuoco. E una sfera trasparente, in Pvc, dove ha danzato un'artista. Ma a stupire tutti è stato come sempre il gran finale con il volo della colomba sul Duomo. Su Monza.