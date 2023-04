I vip monzesi insieme per aiutare i malati

Per il mondo dello sport ci saranno Adriano Galliani, i campionissimi biancorossi Matteo Pessina e Pierluigi Casiraghi, la presidente del Vero Volley Alessandra Marzari e il due volte campione del mondo di ciclismo Gianni Bugno. Per quello dello spettacolo, invece, i comici Alfredo Colina e Aldo Baglio, l'étolie internazionale della danza Monica Perego, Andy dei Bluvertigo, che saranno al fianco del mago della solidarietà Lele Duse.

Sarà una serata che promette di essere indimenticabile quella organizzata per l'11 maggio, alle 21 al teatro Manzoni, dall'associazione Amici dell'hospice Santa Maria delle Grazie per raccogliere fondi a favore della struttura di ricovero per i malati terminali di via Montecassino. In occasione dei 20 anni di attività l'ormai nota associazione benefica ha infatti scelto di chiamare a rapporto i "grandi" monzesi e di farne i protagonisti dello spettacolo "Le stelle di Monza" e il cui ricavato dalla vendita dei biglietti andrà tutto a sostenere le migliorie nella struttura attigua al santuario monzese dove ogni ogni giorno a decine di malati vengono assicurate le cure palliative. E in particolare la realizzazione di un impianto per la filodiffusione nelle stanze dei degenti che permetterà loro di ascoltare per esempio della musica o ancora la messa che viene celebrata nella piccola cappella della struttura.

Oltre alle "stelle" monzesi, che si racconteranno sul palco, ospiti della serata saranno il ventriloquo Andrea Fratellini, vincitore di Italia’s Got Talent, il comico del momento Max Angioni, protagonista a Zelig, Le Iene e LOL2, e il mago di fama internazionale Julian De Rosa e l’illusionista Francesco Cazzaniga, one man show della serata che presenterà insieme a Marco Speziali, pronti a intrattenere il pubblico con uno spettacolo unico e divertentissimo. Un serata imperdibile, dunque, per celebrare i tanti obiettivi raggiunti in 20 anni dall'associazione e per contribuire a migliorare la degenza di tanti malati che grazie al progetto legato alla filodiffusione potranno certamente sentirsi meno soli. La serata sarà altresì dedicata alla memoria di Maria Chiara Antonietti, storica consigliera dell'associazione e moglie dell'attuale presidente Marco Bailo, scomparsa lo scorso anno. Una figura di spicco all'interno dell'associazione Amici dell'hospice Santa Maria delle Grazie, voluta e fondata proprio dai suoi genitori, e che ancora oggi è il simbolo di un'attitudine al prossimo che si è tramandata di generazione in generazione (oggi nel direttivo dell'associazione c'è anche la figlia di Maria Chiara, Marta) e di quell'amore che non conosce i confini del tempo.

E' possibile fin d'ora acquistare i biglietti per l'evento su www.ticket.it/teatro/evento/le-stelle-di-monza.aspx