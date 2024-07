Quell'angolo di spiaggia in Brianza: sabbia, sdraio e ombrelloni dove fare un aperitivo come in vacanza

I piedi nella sabbia, gli ombrelloni e le sdraio per creare l'illusione di essere in vacanza, magari al mare, pur restando in città. In compagnia, a sorseggiare una birra. Il villaggio estivo è la novità 2024 della Misinto Bierfest, la tradizionale festa della birra della Brianza che giovedì 4 luglio ha ufficialmente inaugurato la 27esima edizione della manifestazione che anche quest'anno è organizzata all'interno del Mönchshof Stadl di via Marconi, un'area feste di 2500 metri quadrati capace di accogliere oltre 2 mila persone. E sono stati 2.500 i visitatori che hanno partecipato all'inaugurazione, secondo i numeri diffusi dall'organizzatore, assistendo alla tradizionale apertura della botte a cura del sindaco di Misinto Matteo Piuri.

Il Villaggio della Birra con tanto di sabbia, sdraio e ombrelloni è la principale novità dell'edizione: un'area dove potersi rilassare già a partire dall'orario dell'aperitivo a piedi scalzi nella sabbia, degustando dell'ottima birra ghiacciata. Come ogni anno parte del ricavato della Misinto Bierfest verrà devoluto in beneficenza per progetti per la città di Misinto. La festa proseguirà per i primi tre weekend di luglio. La Bierfest sarà aperta dal giovedì alla domenica mentre durante la settimana sarà chiusa per consentire ai volontari di concentrare gli sforzi organizzativi per i weekend.

La prima settimana cancelli aperti fino a domenica 7 luglio, la seconda settimana da giovedì 11 a domenica 14 luglio e la terza dal 18 al 20 luglio (da giovedì a sabato).

Per prenotare il tavolo occorre inviare un messaggio whatsapp al numero +39 351 672 2906, con nome cognome e numero dei prenotati. Gli organizzatori della Misinto Bierfest hanno confermato anche per la 27^ edizione, la Birra dell'autista senza alcol. Un'iniziativa fortemente voluta da Gam E20 per dare un segnale di attenzione al bere consapevole.