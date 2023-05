La piazza monzese diventa una palestra a cielo aperto per i bimbi

La piazza monzese si trasforma in una cittadella dello sport con campi da calcetto, basket e tappetoni. E in campo è sceso anche il sindaco. Sono stati circa 500 i bambii delle scuole primarie monzesi che martedì mattina, in piazza Trento e Trieste, si sono cimentati in diversi sport con una giornata dedicata al movimento, al valore dello sport e alla condivisione. Con otto i campi allestiti nella centralissima piazza monzese su cui affaccia il municipio, la giornata ha visto la partecipazione, al fianco dei più piccoli, anche del primo cittadino Paolo Pilotto.

E' stato creato un grande circuito sportivo con otto campi sportivi di basket, pattinaggio, calcio, tennis - padel, volley, rugby, arti marziali, ginnastica e danza su cui si sono cimentati e divertiti tutti i bambini delle 24 classi coinvolte dal progetto "Sport per te" che promuove l'educazione motoria e la pratica sportiva in 9 Istituti Comprensivi cittadini.

L'iniziativa ha visto la partecipiazione di 14 le Società Sportive che hanno accolto i ragazzi con 56 istruttori e 36 volontari: Aso S.Rocco, Sanfru Basket, Pro Victoria, Dakota Volley, AstroRoller Skating, Rugby Monza 1949, La Dominante, Ronin, Kobudo Brianza, Scuola di Judo Monza, Nuova Artistica Monza, Les Petites Etoiles e Silvia Tremolada.