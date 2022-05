Apre a Monza uno sportello per denunciare gli abusi nello sport

Spesso le vittime hanno paura di denunciare. Ma solo denunciando è possibile debellare il problema. Denunciare quello che si sa e si vede, anche se non si è coinvolti in prima persona. Questo l'obiettivo dello sportello on line "Ti ascolto" promosso dal Consorzio Vero Volley in collaborazione con l’organizzazione Change The Game.

Come denunciare

A partire da oggi, giovedì 5 maggio, sul sito del Consorzio Vero Volley sul portale nazionale di Volley News, oltre che dallo stesso changethegame.it, sarà possibile compilare anche in forma anonima un modulo dove si può segnalare situazione di abuso sia come vittima sia come persona informata della situazione. A quel punto gli organi competenti attiveranno tutte le procedure del caso. L’obiettivo è diffondere nel modo più ampio e accessibile la possibilità di denunciare qualunque forma di violenza nell’ambiente sportivo e in qualunque disciplina.

Quanti sono gli abusi nel mondo dello sport

Fondamentale la collaborazione con Change The Game, associazione di volontariato presieduta dalla giornalista Daniela Simonetti, che è impegnata nel mondo della sport a tutela degli atleti vittime di violenze e abusi sessuali, emotivi e fisici. Un problema, purtroppo, presente nello sport italiano: la procura generale del Coni ha contato dal 2015 al 2019, 86 casi confermati di violenza contro gli atleti (sportivi di diverse discipline). Un numero, purtroppo, in continua ascesa. "Ma, a distanza solo di pochi anni - si legge nella nota stampa del progetto Ti ascolto - gli episodi accertati sono cresciuti in maniera esponenziale. E il fenomeno della violenza sessuale ai danni dei minori si rivela spesso di natura 'casalinga' o circoscritto all’ambito delle relazioni di fiducia: queste ultime comprendono le figure con cui il minore si relaziona fuori dalle mura domestiche, quali, ad esempio, l’insegnante, il sacerdote e, poi, anche l’allenatore o l’istruttore". L'associazione Change The Game ha già avviato numerosi progetti in ambiti differenti, dalle occasioni di formazione ai codici di condotta e alle linee guida per delle buone pratiche destinati ai coach, fino allo sviluppo di strumenti di aiuto per le famiglie, gli atleti e le organizzazioni sportive, con la finalità di costruire, insieme, un ambiente sano, felice e protetto per i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze, per ogni atleta di qualsiasi età.

Lo sport secondo Vero Volley

Vero Volley, attivo dal 2008 e già partner di Change The Game, invece, rappresenta un progetto unico di cultura sportiva che coinvolge diverse società di pallavolo ed è un punto di riferimento nel panorama dello sport italiano per la qualità della sua proposta e per la precisa identità che lo contraddistingue. Il Consorzio può contare su circa 1.000 tesserati, su migliaia di bambini coinvolti nei suoi progetti scolastici, oltre a due prime squadre protagoniste nei massimi campionati nazionali di volley e nelle competizioni continentali – in questa stagione la prima squadra maschile ha conquistato la CEV Cup, seconda manifestazione europea in ordine di importanza, mentre la femminile sta giocando la finale per lo scudetto in corso di svolgimento in questi giorni – e la “mission” complessiva della sua attività è sottolineata dal claim: “Sport, Innovazione e Responsabilità sociale”.