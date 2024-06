A Monza si spostano le bancarelle del mercato

Rivoluzione (temporanea) per le bancarelle del mercato in piazza Cambiaghi. In vista dei lavori di sistemazione dell’area le bancarelle del mercato del giovedì e del sabato traslocano.

Da giovedì 27 giugno e per tutto il periodo estivo il mercato alimentare del giovedì si terrà nell’area parcheggio del Mosè Bianchi (in via Pellettier); lo stesso vale per il mercato del sabato (in questo caso lo spostamento è previsto a partire dal 29 giugno).

La comunicazione sulla pagina Facebook di Confcommercio Monza e Circondario: “Finalmente dopo tanti anni Piazza Cambiaghi sarà ristrutturata con una nuova pavimentazione così da ospitare nel modo migliore i mercati del Giovedì e del Sabato. Durante il periodo dei lavori che si concentra ranno nel periodo estivo i mercati si sposteranno provvisoriamente in Via Santa Maria Pellettier da Sabato 27 Giugno per il periodo estivo aspettiamo con la solita professionalità tutti i cittadini in questo nuovo luogo per il mercato”.