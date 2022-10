Fiocca la neve a ottobre in Brianza ma è solo per uno spot pubblicitario

Fiocchi di neve in Brianza in quello che è stato uno dei giorni forse più caldi d'autunno. Ma era tutto finto. A Macherio mercoledì 19 ottobre sono arrivati cameraman, attori e comparse per uno spot pubblicitario. Il set è stato allestito in via Trento e Trieste in una villa della zona che per l'occasione si è vestita a festa, già a tema natalizio. Lucine, addobbi e festoni che hanno lasciato pregustare le atmosfere natalizie e, immancabile per creare una atmosfera fiabesca, la neve che ha imbiancato il giardino e il tetto.

Le riprese sarebbero state girate per uno spot della Bauli e insieme alle immagini di pandoro e panettone in tv si vedrà anche questo angolo di Brianza, location scelta per le riprese.

Sono stati tanti i passanti che mercoledì hanno notato i movimenti di regista, comparse e operatori con telecamere e strumenti di scena in via Trento e Trieste e il set non è passato inosservato. Le riprese si sono protratte anche quando il cielo ha iniziato a imbrunire per avere un efeftto scenografico diverso e ha attirato diversi curiosi.