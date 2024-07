In vacanza solo con Fido: lo spot della polizia di Stato contro l'abbandono degli animali

Alla vigilia della partenza per le vacanze estive la polizia di Stato ricorda che gli animali domestici non si abbandonano.

Se non ti porto non parto: questo il filo conduttore del nuovo spot della polizia di Stato contro l’abbandono degli animali. Un fenomeno odioso – oltre che un reato punito dalla legge – che, come ricorda la polizia di Stato, vede ogni giorno l’abbandono in Italia di 127 animali. Un gesto deplorevole che può anche diventare pericoloso sulle strade, con gli agenti della Polstrada sempre più spesso impegnati, proprio in queste giornate di esodo, a mettere in salvo cani che vagano.

“Tutto questo è evitabile con un semplice e doveroso gesto d’amore: non abbandonarli ma portarli con sé”. Naturalmente se si vede un cane abbandonato o una persona che lo abbandona o lo maltratta bisogna telefonare immediatamente alle forze dell’ordine. Nel video qui lo spot.