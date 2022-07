Spray al peperoncino e corsi di autodifesa per gli autisti dei mezzi pubblici

Si torna a parlare di sicurezza sui mezzi pubblici e arriva la richiesta di dotare gli autisti di spray al peperoncino, di formarli con corsi di autodifesa, oltre che prevedere la presenza di guardie giurate sui mezzi, e di agenti della polizia locale alle principali fermate dei bus e dei treni. A chiederlo il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta che torna a ribadire quella proposta che era nata sui banchi del consiglio comunale di Monza dall'ex consigliere del Carroccio Salvatore Russo.

Telecamere su tutti i mezzi

"È sacrosanta la richiesta dei dipendenti Atm che hanno sottolineato la necessità di poter disporre di spray anti-aggressione e di altre misure relative alla sicurezza sui mezzi pubblici - commenta Corbetta che nella mattinata di oggi, venerdì 1 luglio, ha formalizzato la richiesta di audizione al Presidente della II Commissione Affari Istituzionali Alessandra Cappellari delle forze sindacali e delle rappresentanze dei lavoratori del Trasporto Pubblico Lombardo sia su gomma che su ferro -. Spray, adeguati corsi di autodifesa, presenza di guardie giurate a bordo mezzo, potenziamento della polizia locale nelle stazioni, alle fermate degli autobus e nei luoghi di interscambio, telecamere obbligatorie su tutti i mezzi. Sono provvedimenti che chiediamo da tempo all'assessore Riccardo De Corato e che crediamo vadano resi effettivi nel più breve tempo possibile, anche perché dalla giunta Sala e dal ministro Luciana Lamorgese non arrivano molte risposte in tema sicurezza”.

Una richiesta nata a Monza

Un tema, quello della sicurezza sui mezzi pubblici, molto dibattuto anche in Brianza. Più di una volta l'ex consigliere comunale di Monza Salvatore Russo ha portato in aula i disagi e i problemi dei conducenti e dei controllori spesso al centro delle cronache (sono solo brianzole) per aggressioni e minacce fisiche e verbali. "Questo è un tema sul quale va prestata una sempre maggiore attenzione - aggiunge Corbetta - come confermato purtroppo dalle innumerevoli aggressioni compiute ai danni degli operatori del trasporto pubblico, l’ultima delle quali ai danni di un conducente della metropolitana M3 nella stazione di San Donato Milanese. L’audizione in II Commissione permetterà di confrontarsi con i lavoratori e discutere di come Regione Lombardia possa venire incontro alle loro esigenze potenziando la sicurezza per loro e per gli utenti”.