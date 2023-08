The boss, dopo il tour in Europa con la data conclusiva a Monza lo scorso 25 luglio è costretto a fermarsi

Bruce Springsteen è malato e dopo il tour in Europa con la data conclusiva a Monza lo scorso 25 luglio è costretto a fermarsi. Rinviando due concerti.

Lo ha annunciato il Boss in persona sui suoi profili social. Le date previste per i prossimi concerti erano quelle in programma per 16 e 18 agosto al Citizen Bank Park di Filadelfia. "A causa di una malattia di Bruce Springsteen - si legge nell'annuncio del cantante - i due concerti del 16 e 18 agosto con la E Street Band sono stati rinviati". Un messaggio confermato poi anche dall'arena che avrebbe dovuto ospitare i fan e che ci ha tenuto a precisare che i biglietti già acquistati saranno validi quando i concerti saranno riprogrammati.

In tour da febbraio il 73enne cantante era risultato positivo al Covid in aprile e già altre tre date del tour erano state precedentemente rinviate a marzo per "motivi di salute", seppure non fosse risultato chiaro se ad essere malato fosse Springsteen o uno dei suoi musicisti. Dopo il successo monzese, insomma altri guai per il Boss. Che pure, per quel che risulta dal calendario, dovrebbe esibirsi già il 24 agosto in Massachusetts.