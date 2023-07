Springsteen nel Parco: piovono polemiche sull'organizzazione

"Poche informazioni dal palco. La folla assiepata nell'unico tunnel previsto per l'uscita. Al buio. Il servizio di ristorazione pessimo e farraginoso".

Così ha raccontato alla redazione di MonzaToday uno dei monzesi partecipanti al concerto di Bruce Springsteen al Parco all'indomani dell'evento. A fronte di migliaia di fan entusiasti per aver assistito allo spettacolo, moltissimi altri infatti, sui social e non solo, si sono detti parecchio arrabbiati per come è stata gestita l'organizzazione. "Dopo tre ore di concerto è impensabile dover attendere così tanto tempo per poter uscire - ha spiegato il monzese - Sono rimasto bloccato per ben 40 minuti, senza nessuna informazione su come dovermi muovere, con altre migliaia di persone nell'unico tunnel previsto per l'uscita dei presenti dall'Autodromo. Perdipiù al buio. Per fortuna nessuno si è fatto prendere dal panico, altrimenti sarebbero potute succedere cose spiacevoli". Nemmeno la telefonata al 112, secondo quanto raccontato ancora dall'uomo, sarebbe riuscita a risolvere l'incresciosa situazione: "Successivamente ci ho tenuto a fare le mie rimostranze ad alcuni militari che ho incrociato dopo l'uscita dal tunnel ma ho ricevuto solo una risposta vaga".

"Mancava pure l'acqua"

"Mi chiedo come sia possibile dar luogo un concerto di simile portata badando così poco all'organizzazione" ha continuato l'uomo. Di fatto, stando al racconto del partecipante, anche per quel che concerne il servizio di ristorazione, l'organizzazione non sarebbe stata delle migliori: "Doppia fila: una per acquistare i token (i gettoni) e l'altra per acquistare cibo e bevande. Peccato che l'acqua fosse stata esaurita praticamente in tutti i banchetti". Salvo poi, a detta anche di altri presenti, la presenza di venditori di acqua e birra da pagare con gli euro all’interno del pratone.

Critiche sui social

Un quadro non proprio idilliaco, confermato anche dai tanti messaggi, o meglio sarebbe dire lagnanze, rivolte sui social agli organizzatori dell'evento: "Chi paga dai 100 euro in su per vedere un concerto nel 2023, non vuole vivere un'esperienza che era "accettabile" nel 1980 - ha scritto un utente il giorno dopo il concerto sulla pagina Facebook dell'organizzatore Claudio Trotta - Ma vuole servizi, cortesia ed una gestione turistica che ieri è totalmente mancata. Sia all'ingresso (inspiegabile) che all'uscita (e qui si è rasentata la follia)". "Deflusso vergognoso e pericolosissimo, questa volta poteva finire in tragedia, surreale - ha scritto un altro - Gli stranieri, numerosissimi, e abituati a seguire Bruce in luoghi decorosi ed ospitali, erano allibiti ed inc....i". "Hanno toppato in malo modo. Mi riferisco al “budello” che si è creato all’uscita del concerto con alcune situazioni veramente preoccupanti. Fortunatamente è andato tutto per il meglio ma ci è mancato veramente pochissimo perché la situazione potesse precipitare" ha aggiunto un altro ancora.

Insomma, per moltissimi fan del Boss, è tutto da rivedere.