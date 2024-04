A chi sarà intitolato lo stadio di Monza? "Forse non a Silvio Berlusconi"

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: lo stadio di Monza probabilmente non verrà intitolato a Silvio Berlusconi. Ad affermarlo il vicesindaco Egidio Longoni. Intervenuto alla trasmissione “Monza una città di Serie A” condotta dal direttore di Monza News Stefano Peduzzi. Durante l’intervista Longoni ha sollevato alcune perplessità sulla possibile intitolazione dello stadio di viale Stucchi a Silvio Berlusconi, l’artefice della promozione della squadra in Serie A, oltre che leader di Forza Italia.

“Sull'intitolazione dello stadio Brianteo a Silvio Berlusconi ci sarà da riflettere - sono le parole di Longoni riportate da Monza News -. Sul fatto se ci sono meno steccati ideologici perché poi il tema è: un conto è Silvio Berlusconi che ha investito sulla città e che ha fatto investimenti importanti sulla città di Monza. Un conto è Silvio Berlusconi come figura politica. Se votassi anch'io che posizione avrei? Preferisco astenermi, ma di sicuro c'è che sia Berlusconi che Adriano Galliani andranno sempre ringraziati per quanto fatto sul territorio da un punto di vista sportivo".

La prima a chiedere l’intitolazione dello stadio a Berlusconi era stata la consigliera Martina Sassoli (Gruppo Misto) che proprio durante il consiglio comunale del 12 giugno, giorno della morte di Berlusconi, aveva chiesto l’intitolazione dello stadio a chi la squadra monzese l’aveva portata alla massima serie. "Lo chiediamo con un ordine del giorno che può essere sottoscritto da tutti i consiglieri - aveva dichiarato -. Per poi sottoporre al prefetto l'intitolazione ufficiale al presidente".

Dopo pochi giorni ad abbracciare la proposta di Martina Sassoli era stato Federico Romani, presidente del consiglio regionale. “L’intitolazione del Belvedere di Palazzo Lombardia a Berlusconi evidenzia l’omaggio istituzionale della Regione a un grande lombardo - dichiara Romani -. Ma Berlusconi era innanzitutto un brianzolo innamorato del suo territorio di cui era vanto ed espressione: per questo credo che l’intitolazione che più può rendergli merito sia quella dello stadio Brianteo. Il Monza è stato il suo ultimo amore e capolavoro, con il miglior piazzamento in classifica mai ottenuto da una neopromossa nella storia della Serie A. Lo stadio 'Silvio Berlusconi' di Monza sarebbe l’omaggio più doveroso alla figura di Silvio Berlusconi”. Oggi, però, dopo le parole del vicesindaco l’intitolazione dello stadio a Berlusconi appare più lontana.