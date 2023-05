Monza - Napoli, il "giallo" della trasferta (non) vietata per gli azzurri e il maxi piano sicurezza con 400 agenti

Dalla presunta trasferta vietata ai tifosi partenopei dal prefetto, agli ultras azzurri rimasti fuori dallo stadio e alla conseguente protesta silenziosa dei tifosi all'U - Power Stadium, per giorni il mistero di quanto accaduto in occasione del match Monza - Napoli ha tenuto banco fra i tifosi azzurri. E non solo. Finendo per trasformare una partita di calcio in vero e proprio caso nazionale.

Tutto è partito qualche giorno prima della partita, a seguito delle indicazioni del casms (comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), del dipartimento di sicurezza del Ministro dell’Interno, che aveva paventato il rischio di incroci pericolosi in autostrada tra i sostenitori del Napoli e quelli dell’Udinese (impegnata sempre alle 15 in casa della Fiorentina) e della Roma (in campo alle 18 in casa del Bologna). E soprattutto quello tra gli ultras partenopei e quelli varesini (che nella stessa domenica sarebbero stati a 15 chilometri da Monza per l’incontro dilettanti tra Carate Brianza e Città di Varese, alle 16), tra i quali non scorre buon sangue (nel 2018, durante la partita Inter - Napoli, lo scontro fra le opposte tifoserie aveva portato alla morte di Daniele Belardinelli, tifoso varesino). Un parere, quello del casms, che perlomeno all'inizio è parso ai tifosi azzurri non vincolante giacché alle sue indicazioni avrebbe dovuto obbligatoriamente far seguito un decreto del prefetto. Deputato a emettere ordinanze in tal senso, compresa quella per esempio di vietare loro la trasferta.

La comunicazione scomparsa

A stretto giro è però poi apparsa sul sito del club biancorosso una comunicazione (rilanciata con un Twitter dal club azzurro) che ha mandato su tutte le furie i tifosi del sud: "In attesa del provvedimento di divieto ai tifosi residenti in Campania di assistere al match Monza - Napoli di domenica 14 maggio, si provvederà ad annullare i tagliandi già acquistati dai predetti residenti campani e di conseguenza a rimborsarne il costo. I biglietti annullati saranno rimessi in vendita dalle ore 18 di oggi venerdì 12 maggio fino alle ore 19 di sabato 13 maggio per i tifosi non residenti in Campania". Una comunicazione decisamente inattesa e per la quale i tifosi azzurri hanno pure pensato di fare ricorso al Tar. Ricorso che invero si è però rivelato impossibile. Perchè nel frattempo le indicazioni sono state ritiratte e la comunicazione è stata ritirata senza altre specifiche. E nemmeno l'ordinanza del prefetto è poi arrivata. Permettendo così ai tifosi agli ultras del Napoli di per giungere in città. Polemica finita? Nient'affatto.

La protesta silenziosa

Domenica, giorno della partita, alcuni ultras sono stati fermati a Varese (pare con tanto di proposta di Daspo), mentre a una parte di quelli arrivati a Monza non è stato permesso di occupare gli spalti all'interno dell'U - Power. Spegnendo l'entusiasmo dei tifosi azzurri che per protesta hanno poi deciso di occupare gli spalti restando in religioso silenzio. Tifosi fra i quali c'è anche chi ha sostenuto che all'ingresso dello stadio gli sia stata chiesta la carta d'identità per controllare se fosse o meno residente in Lombardia.

Il maxi piano di sicurezza fuori dallo stadio

A chiarire i termni della della vicenda è stato il questore di Monza e Brianza Marco Odorisio, responsabile dell'ingente piano di sicurezza stilato di concerto con le questure di Napoli e Varese e che ha visto schierati tra venerdì e domenica ben 400 poliziotti, parte in tenuta anti - sommossa, e ben 11 funzionari: "Stiamo parlando di un match che ha richiamato alla stadio 15 mila persone e della prima trasferta a Monza dei neo campioni d'Italia - ha spiegato - Nulla è stato lasciato al caso e per questo bisogna ringraziare il lavoro svolto dalla Digos e in particolare la sezione Squadra tifoserie. Il rischio valutato dal casms si è fondato su un'analisi puntuale. Il nostro operato è cominciato già nella serata di sabato sera, predisponendo l'accoglienza dei giocatori del Napoli nell'hotel di Agrate Brianza e adottando le opportune precauzioni per la massiccia presenza in loco dei tifosi. Per quel che riguarda la giornata di domenica molto è stato detto ma la verità è che dal prefetto non è mai arrivata nessuna ordinanza che vietasse la trasferta dei tifosi". Che infatti, sempre secondo quanto appurato dal questore, sono giunti in migliaia allo stadio. Almeno mille tifosi azzurri e 500 ultras. "Sono solo 40 gli ultras cui non è stato permesso di accedere dall'U - Power. E sono stati fermati perché non in possesso del biglietto. Ma non si sono verificati disordini".

Carate Brianza presidiata

Diversamente è andata invece a Varese. Dove la questura di Monza ha spedito ben 30 contingenti a supporto per la presenza di centinaia di ultras napoletani muniti di mazze, coltelli e fumogeni, 26 dei quali sono stati fermati. E a Carate, dove pure era forte la presenza dei poliziotti monzesi. "Nel frattempo abbiamo presidiato anche le stazioni ferroviarie e il centro storico, e al termine della partita gli ultras sono stati scortati fino a Piacenza, al confine del territorio regionale" ha aggiunto il questore Odorisio.

Ad andare in rete è stata quindi, sopratutto, la macchina della sicurezza. In barba alle polemiche. Per accompagnare nel miglior modo possibile la trasferta dei campioni d'Italia. Nonostante la sconfitta finale sul campo.