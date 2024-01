Uno stage di acrobatica per continuare a far "volare" Marta, morta a 15 anni

Il sorriso di Marta non si è spento e il suo entusiasmo è più vivo che mai nei cuori di chi l’ha conosciuta. Così che a quasi un mese dalla sua morte la società Ssd Nintai Brianza ha deciso di organizzare un stage di ginnastica acrobatica (lo sport che la ragazza praticava) per continuare a far “volare” il sogno e il meraviglioso sorriso di Marta. Lo stage si svolgerà il 28 gennaio alla scuola Citterio di Monza.

Marta Roncoroni, 15 anni di Monza, si è spenta a dicembre nel nosocomio di via Pergolesi dopo aver lottato per 40 giorni. Marta a novembre era stata colpita da un’emorragia cerebrale causata da un tumore maligno che non sapeva di avere. La corsa disperata in ospedale, la speranza mai spenta e la lotta quotidiana affinché il miracolo potesse compiersi. Ma purtroppo Marta non ce l’ha fatta ed è morta pochi giorni dopo aver compiuto i 15 anni. Lasciando la mamma, il papà, il fratello, i familiari, gli amici, i compagni di classe e di allenamento in un profondo dolore. Il papà Giovanni, dopo la morte dell’amata Marta, ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme a favore del reparto dove la figlia è stata amorevolmente curata, postando una lettera dove a "parlare" è la stessa ragazza che invita ad amare la vita proprio come ha fatto lei. Una raccolta fondi che ad oggi ha superato i 160mila euro.

“La notte del 10 novembre una emorragia cerebrale dovuta a un tumore maligno, che non sapevo di avere, ha reso necessario il mio ricovero nel reparto di Terapia intensiva neurochirurgica dell’ospedale San Gerardo di Monza - si legge nella lettera -. Qui ho incontrato dei medici e degli infermieri straordinari, una seconda famiglia, che ha provato di tutto per strapparmi a un destino terribile e ingiusto. Anche io ci ho provato. Tanto, tantissimo, con tutte le mie forze. Purtroppo le cose non sono andate come speravamo… Con mamma, papà e Niccolò ci siamo detti che da un evento terribile come questo deve nascere per forza qualcosa di buono. Non può finire tutto così, non avrebbe alcun senso. Oltre alla nostra gratitudine desideriamo restituire qualcosa di tangibile a questa rianimazione, che nel nome porta una parola così importante, anima, e che oltre alla competenza tecnica tanto amore ha dimostrato nei miei e nei nostri confronti. Questa raccolta ha l’obiettivo di dotare il reparto, il mio reparto, di nuovi strumenti che possano aiutare altre persone, spero più fortunate di me. Al direttore del reparto, il dottor Citerio, lascerò il compito di scegliere ciò che ritiene più utile, certa che farà le scelte giuste per il bene dei suoi assistiti"

Infine l'appello: "Abbiate pazienza, ma sono piccola e lascio fare a chi ne sa più di me, alle persone a cui ho affidato la mia vita e che tanto hanno fatto. Vi prego, siate generosi, e provate a superate l’obiettivo della campagna. Non avete idea della quantità di persone, strumenti e materiali che sono necessari ogni giorno ad un paziente nelle mie condizioni. Amate la vostra vita, immensamente, e fate in modo che chi ha bisogno possa trovare tutto il meglio per superare le difficoltà. Vi voglio bene. Grazie, Marta".