Anche questa volta Monza non avrà la sua prima 'stanza salvavita'

Il consigliere Paolo Piffer ci ha provato. Ancora. Ma anche questa volta la sua mozione è stata bocciata. Lunedì 24 ottobre nulla di fatto per l'approvazione del documento presentato dal consigliere di minoranza che chiedeva l'istituzione in città della 'stanza salvavita'. Un luogo protetto dove le persone con dipendenza da sostanze stupefacenti possono trovare aiuto per uscire dal tunnel della droga, e nel frattempo assistenza sanitaria durante l'assunzione della dose.

Che cosa sono

Il progetto, noto anche come 'stanza del buco', era già stato presentato (e bocciato) durante le amministrazioni Scanagatti e Allevi. Un progetto che nasce in seno alle politiche di riduzione del danno. "Soprattutto del consumo in strada - ha spiegato Piffer - con scambio di siringhe, ma anche siringhe abbandonate. Nelle 'stanze salvavita' diffuse con buoni risultati in diversi Paesi europei è prevista la consegna di materiale sterile, del controllo della droga per evitare che sia stata tagliata male, la possibilità per la persona di sottoporsi agli esami di controllo e la presenza di personale sanitario in caso di malore o di overdose. Ma soprattutto di assistenza e di aiuto per le persone che vogliono abbracciare progetti di disintossicazione".

I risultati dall'estero

Durante il suo intervento Piffer ha illustrato i risultati positivi che il progetto ha avuto in Spagna. "A Barcellona su 60mila persone 1.300 sono stati inseriti in progetti di recupero - aggiunge -. È stato debellato anche il problema delle siringhe abbandonate. Prima erano circa 13mila, poi sono passate a 1.000". Piffer ha ribadito che quello monzese, primo a livello nazionale, sarebbe un progetto pilota da affiancare alle varie attività promosse in tema di prevenzione negli anni passati (da corsi nelle scuole alle attività di repressione).

La bocciatura dell'assessiore e dell'aula

Un progetto che però l'assessore al Welfare e alla Salute Egidio Riva ha bocciato, come già aveva fatto dai banchi del consiglio comunale durante la passata amministrazione. "In città esistono già progetti per affrontare il problema - ha spiegato -. Allo Spazio 37 di via Borgazzi 37 è attivo un servizio di prossimità, orientamento e presa in carico parziale delle persone con problemi di tossicodipendenza. Già in passato il parere degli esperti consultati in merito a questo progetto non aveva dato prospettive rosee". Alla fine su 31 votanti 23 sono stati i voti contrari, 4 quelli favorevoli e 4 quelli astenuti.

"Compatti nelle scuse raffazzonate, nel 'non è di competenza nel comune' - ha scritto Paolo Piffer sul suo profilo social dopo la bocciatura -. Ma è possibile che perfino dei giovani debuttanti come i consiglieri di Lab Monza siano nati così democristiani nell'animo prima ancora di cominciare? Tristemente e seriamente burocrati, già pronti a diventare i D’Alema di domani. Possibile che una giovane consigliera del Pd si sia permessa di citare Pannella vantandosi e dicendo che aveva approfondito l'antiproibizionismo per poi confondere la ‘riduzione del danno’ con la ‘risoluzione del danno’? Compatti soprattutto nel non mostrare nessun interesse nell'aiutare davvero chi ha più bisogno, concretamente, di una mano. Compatti nel non volere nemmeno considerare davvero una scelta che li avrebbe costretti a spiegare, a discutere e a mettersi in discussione, a spogliarsi dell'ideologia, dei voti sicuri portati a casa con le etichette e le argomentazioni urlate".