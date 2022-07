Dove incontrare le star di Hollywood non lontano da Monza

Anche loro hanno scelta l'Italia, e per la precisione la Lombardia e i suoi laghi (quello di Como e quello di Iseo). Chi per vacanza, chi invece per lavoro. Fatto sta che in questa caldissima estate 2022 sarà possibile incontrare le star regalandosi una semplice gita fuoriporta.

In queste settimane sono in Lombardia Charlize Theron e Uma Thurman.Come ha annunciato nei giorni scorsi il governatore Attilio Fontana sul suo profilo Facebook "I primi di agosto saranno girate alcune scene del film "The Old Guard 2" sulla sponda bergamasca del Sebino. Protagoniste le star di Hollywood Charlize Theron e Uma Thurman. Ottima occasione per far conoscere le bellezze del nostro territorio". Ma le due star sarebbero già arrivate in Italia. E precisamente nel comasco. Tanto che come riferiscono i colleghi di QuiComo le due attrici dovrebbero soggiornare in uno dei lussuosi hotel lungo il lago di Como e che comunque non rischierebbero ritardi sul set perché i loro spostamenti saranno effettuati a bordo di un elicottero messo a disposizione dalla produzione. Per adesso bocche cucite sull'hotel scelto dalle due star per il loro soggiorno.

Mentre se c'è ancora mistero sulla presenza di Charlize Theron e Uma Thurman è invece confermato dagli scatti l'arrivo a Como di Michael Jordan, celeberrimo numero 23 dei Chicago Bulls. Il campione americano è stato avvistato a Blevio insieme alla moglie. Poi il trasferimento a Laglio dall'amico George Clooney. Il campione si fermerà per le vacanze nella villa dell'attore, non si sa ancora per quanto tempo e soprattutto se si regalerà ancora qualche passeggiata e acquisto nei negozi del territorio.