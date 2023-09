Monza stasera protagonista in tv: un docufilm in prima serata su Rai3 su un gioiello monzese

Un gioiello socio sanitario che molti Paesi ci invidiano. Un piccolo borgo - o meglio un vero e proprio Paese - dove le persone malate di Alzheimer vivono la loro quotidianità "protette" da quei rischi e da quei pericoli ai quali la vita li esporrebbe se continuassero a vivere nel "mondo esterno". E questo gioiello - Il Paese Ritrovato - questa sera, giovedì 21 settembre, sarà protagonista su Rai3, proprio in occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer.

Alle 21.15 andrà in onda il docufilm “La memoria delle emozioni” che è stato prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Rai Documentari e con la cooperativa La Meridiana. Una proiezione - già presentatata alcune settimane fa in anteprima alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia - carica di emozioni non solo per chi il progetto lo conosce e lo vive, ma anche per le tante persone che conoscono (magari attraverso la malattia di parenti o amici) il dramma della demenza senile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il docufilm – realizzato da Marco Falorni e Andrea Frassoni - è un viaggio alla scoperta dell’Alzheimer, un racconto carico di umanità che coinvolge una voce autorevole come quella del professore Marco Trabucchi e personalità conosciute come Giulio Scarpati autore del libro Ti ricordi la Casa Rossa? che racconta l’esperienza dell’Alzheimer vissuta da sua madre e dalla sua famiglia. Tra i protagonisti del documentario c’è anche Enrico Ruggeri che proprio a Il Paese Ritrovato ha ambientato il videoclip del suo ultimo brano intitolato Dimentico ispirato ad una persona con Alzheimer. I protagonisti del video sono i residenti ospiti della struttura che hanno messo a disposizione il loro volto e il loro talento.

E c'è anche tanta emozione nel promo del video che in questi giorni ha fatto il giro della rete. Un racconto sincero di chi vede nel volto di questi ospiti di un Paese speciale dove ci sono negozi, case, la chiesa, il teatro e la piazza a misura di chi, purtroppo, la memoria piano piano la sta perdendo non riuscendo neppure a riconoscere gli sguardi dei propri cari, il volto di un bambino. Il racconto di figli le cui madri si rendono conto di quello che sta succendo alla loro memoria ma che cercano di nascondere il problema ai propri cari; uomini e donne (in alcuni casi under 60) che sembrano spaesati in spazi e luoghi e che si aggrappano solo alle relazioni affettive. E questa vita da riempire e da vivere in modo diverso a Il Paese Ritrovato è diventata realtà e stasera, quel gioello monzese, sarà protagonista nazionale.