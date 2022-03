Perché stasera alle 19 suoneranno le campane?

Se questa sera, venerdì 18 marzo, alle 19 sentirete suonare le campane c'è un perché. Nella giornata dedicata alle vittime del covid, e in questo drammatico momento con la guerra in Ucraina e migliaia di profughi che scappano alla ricerca della salvezza, la Diocesi di Milano ha organizzato un particolare momento di preghiera.

Come si legge sul sito della Diocesi l'arcivesco Mario Delpini invita tutti i sacerdoti a suonare alle 19 le campane. "Proponiamo – dice l’arcivescovo Mario Delpini – che venerdì alle 19 suonino le campane in tutte le parrocchie e nel modo più adatto ci si soffermi, insieme o singolarmente, in un momento di preghiera per le vittime della pandemia e della guerra e per invocare la pace".

"Il 18 marzo è infatti la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 - si legge sul sito della Chiesa di Milano - una data dal sapore simbolico che richiama il momento più buio della pandemia quando, nel 2020, una fila interminabile di camionette dell’Esercito italiano trasportava le bare che il cimitero di Bergamo non era più in grado di accogliere".