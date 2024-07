Buca nell'asfalto, la Statale 36 va a pezzi: chiuso uno svincolo e code chilometriche

Problemi sulla Strada Statale 36 con code chilometriche. Lo svincolo per Costa Masnaga nord, in direzione Milano, è stato chiuso a causa dell'ammaloramento dell'asfalto, e in particolare per la presenza di una grossa buca nell'asfalto, che ha reso necessaria l'entrata in azione dei tecnici di Anas e dell'impresa incaricata di eseguire la messa in sicurezza del tratto. Chiusa anche una corsia.

Le code, prima dell'ora di punta di venerdì 19 luglio, si allungavano già per diversi chilometri. Varie le segnalazioni che s'incrociano sui social network, come quella di un camionista che ha diffuso lo scatto in apertura. Ripreso anche dai colleghi di LeccoToday.

E non è finita qua: nella zona di Annone Brianza, sempre lungo la SS36 ma in direzione Lecco, si è verificato un incidente che ha causato dei forti rallentamenti.