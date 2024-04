Quella curiosa statua nel cimitero che sovrasta la tomba del più pericoloso boss italiano

Nel cimitero di Monza, nascosta fra decine di monumenti funebri, esiste una statua che seppure ai più potrebbe non dire nulla è invece a vegliare il sonno eterno di una delle figure più controverse della storia italiana.

La statua è quella di San Francesco, universalmente conosciuto come il santo della pace, ubicata nel campo 82, e curiosamente è invece a sovrastare la tomba di Francis Turatello, temutissimo criminale italiano morto accoltellato nel carcere di Badu ‘e Carros in Sardegna il 17 agosto 1981. Classe 1944, meglio conosciuto come "faccia d'angelo", Francis Turatello, attivo a Milano negli anni '70, è stato autore di numerose rapine e sequestri di persona ed è diventato noto per la sua rivalità con l'altro celebre bandito milanese, Renato Vallanzasca, circostanza dalla quale è scaturita una sanguinosa faida. Terminata con l'arresto di entrambi e il successivo legame di amicizia. Tanto che Turatello è stato addirittura testimone di nozze di Vallanzasca nel matrimonio con Giuliana Brusa celebrato nel carcere di Rebibbia, a Roma.

Il bandito figlio di Frank Coppola

Secondo alcuni figlio naturale del boss mafioso italo - americano Frank Coppola, Turatello ha cominciato la sua parabola criminale spinto dall'amico barista in ristrettezze economiche Michele Argento, detto Carlo, dimostrando immediatamente qualità da leader. Cominciando come piccolo ladro di auto, è infatti riuscito man mano a imporre la sua personalità fino a porsi a capo di una banda di provenienza catanese dedita al controllo delle bische clandestine della città e allo sfruttamento della prostituzione. Autore di diverse rapine e sequestri di persona, con la complicità della banda dei marsigliesi di Albert Bergamelli, Turatello è stato l'autore della famigerata rapina a Roma ad un furgone della Stefer che trasportava oltre cento milioni di lire, avvenuta nel 1971.

Dopo una lunga latitanza in varie città è stato arrestato il 2 aprile del 1977 in piazza Cordusio a Milano. In carcere è stato anche protagonista di un tentativo per liberare Aldo Moro, sequestrato dalle Brigate Rosse.

La morte in piedi

Così come la sua vita, anche la morte del boss sepolto a Monza è stata altrettanto clamorosa e ha riempito allora le pagine dei giornali per lungo tempo. Turatello è stato infatti trovato assassinato all'età di 37 anni nel carcere di massima sicurezza nuorese di Badu 'e Carros, in Sardegna. Un omicidio, quello di Turatello, decisamente efferato. Che ha visto ben 5 killer colpirlo con 42 coltellate, l'ultima delle quali gli ha reciso la carotide. Ma che lo avrebbe visto morire in piedi, davanti ai nemici.

La statua di San Francesco

Le spoglie di Turatello si trovano appunto in una tomba posta nel campo 82. Una tomba sovrastata dalla statua di San Francesco, santo con il quale il boss ha condiviso il nome di battesimo ma certamente non le virtù. Statua che oggi veglia il sonno eterno del boss, visibile anche in una sua fotografia a lato del monumento funebre, è che è lì a raccontare una delle figure più controverse di tutta la storia italiana.

La tomba di Turatello nel cimitero di Monza (foto tratta da frame del video YouTube "Tomba di Francesco 'Francis' Turatello 'Faccia d'angelo' - Cimitero Urbano di Monza, Campo 82")