Lavori in stazione: ecco tutte le modifiche ai treni che transitano a Monza

Nei week end 1 e 2 ottobre , 29 e 30 ottobre e 19 e 20 novembre le linee Milano-Chiasso/Lecco saranno interessate da lavori di potenziamento tecnologico nella stazione di Monza a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

Per permettere agli operai di lavorare verranno effettuati alcuni cambiamenti. Ecco come cambierà la circolazione:

I treni RE della relazione Milano – Sondrio – Tirano e viceversa sono cancellati tra le stazioni di Milano C.le e Carnate e modificano la numerazione. Sostituiti con bus tra le stazioni di Carnate e Monza o tra Milano Centrale/Milano Rogoredo e Carnate.

Alcuni treni S7 della relazione Milano Porta Garibaldi – Lecco (via Molteno) e viceversa sono cancellati tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Villasanta e sostituiti con bus tra Sesto S.Giovanni e Villasanta.

I treni S8 della relazione Milano Porta Garibaldi – Lecco (via Carnate) e viceversa sono cancellati tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Carnate e sostituiti con bus tra le stazioni di Sesto S.Giovanni e Carnate.

I treni R della relazione Milano Porta Garibaldi – Bergamo e viceversa sono cancellati tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Carnate. Domenica 20 novembre sostituiti con bus tra le stazioni di Sesto S.Giovanni e Carnate.

Il treno R 2698 della relazione Verona – Lecco è cancellato da Bergamo a Lecco e sostituito da nuovo treno, previsto in partenza da Bergamo con un ritardo entro i 10 minuti per garantire il trasbordo dei viaggiatori.

I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni eccetto: Milano Centrale (via Fabio Filzi ang. Piazza Quattro Novembre), Monza (Piazza Castello presso stazione autobus di linea), Carnate Usmate (piazzale dietro la stazione, Via Carlo Alberto dalla Chiesa), Milano Forlanini (Via Cardinale Mezzofanti, 20), Milano P.Garibaldi (Viale Luigi Sturzo), Osnago (Via Trento, 11), Olgiate (Piazza della repubblica), Airuno (S.P 72 angolo via Adda), Lecco Maggianico (Corso Emanuele Filiberto 60), Monza Sobborghi (Incrocio via Carlo Rota/via Savonarola, Monza), Villasanta (Via Cellino/via Petrarca). L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici. ?

Maggiori informazioni sul sito di RFI, nella sezione avvisi del sito internet di Trenord o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.