Il mitico Orient Express, nella giornata del 18 agosto, ha transitato in maniera alquanto inattesa su di un binario della stazione di Monza. Incantando i numerosi passeggeri che erano in attesa sulla banchina dei treni regionali. Il transito ovviamente non ha lasciato indifferente nessuno dei presenti e qualcuno, telefonino alla mano, ha pure ripreso il passaggio del treno e lo ha poi postato sulla pagina Facebook di "Sei di Monza se...". Dove numerosi, manco a dirlo, si sono susseguiti entusiasti i commenti degli utenti. Seppure generalmente il mitico treno pare passi una volta alla settimana per la città, infatti, il suo transito è ugualmente vissuto come una rarità. Una sorte di magico viaggio nel tempo, dove storia e magia si incontrano.

L'Orient Express è un treno passeggeri a lunga percorrenza che ha cominciato a viaggiare grazie alla Compagnia internazionale des Wagons - Lits, che collegava la stazione di Parigi a quella di Istanbul. Il suo primo viaggio nel 1883, all'insegna del lusso e dell'esclusività. Il servizio del mitico convoglio si è interrotto a cavallo fra le due guerre mondiali, fra il 1914 e il 1921 e fra il 1939 e il 1945, per poi cessare definitivamente nel 1977 a causa della concorrenza dei trasporti aerei. Il treno si è poi caratterizzato come un servizio quotidiano per raggiungere Vienna partendo da Parigi, fino alla riduzione del tragitto nel 2007 e alla momentanea cancellazione del 14 dicembre 2009. Oggi il convoglio è tornato a viaggiare grazie alla Belmond Management Limited.