Da PizzAut arriva Stefano Accorsi: ecco quando (e perché)

Dopo la chiusura per Natale PizzAut aprirà i battenti con un cliente speciale. Martedì 27 dicembre a pranzo arriverà Stefano Accorsi. Il famoso attore italiano da tempo aveva promesso a Nico Acampora e ai suoi ragazzi che avrebbe voluto andare a trovarli e assaggiare di persona quella che viene definita 'la pizza più buona della galassia conosciuta'. Una promessa che aveva lanciato già a ottobre, ma che poi per motovi lavorativi ha sempre dovuto rimandare. Fino a pochi giorni fa, quando ha comunicato a Nico Acampora il giorno del suo arrivo. Ed è lo stesso 'papà' di PizzAut ad annunciarlo sui social. "Il 27 dicembre a pranzo verrà anche il nostro amico Stefano Accorsi grande attore e grande uomo, che ha appena vinto il Ciak d’Oro come miglior attore per "Marilyn Ha Gli Occhi Neri"....film che narra di un ristorante speciale come PizzAut", scrive Acampora sui Facebook. E il 27 dicembre sarà per PizzAut un giorno speciale (non solo per la presenza dell'attore): il cameriere autistico Lorenzo (per tutti Lollo) terminerà il suo tirocinio lavorativo e formerà il suo nuovo contratto di lavoro a tempo indterminato.

Il legame con PizzAut

Ad ottobre Stefano Accorsi, ospite della trasmissione di Massimo Gramellini su Rai3, aveva parlato del progetto di PizzAut, la prima pizzeria italiana gestita da ragazzi autistici che ha un locale a Cassina de' Pecchi, nel Milanese. E in particolare della vicenda, raccontata da MonzaToday, di quel benefattore misterioso che pochi giorni prima aveva lasciato in una busta chiusa i soldi della sua vacanza: aveva rinunciato alle ferie e il budget lo aveva destinato a Pizzaut. Nico Acampora aveva subito lanciato un appello sui social: non solo per ringraziare quell'anonimo benefattore che si era firmato solo con il nome di battesimo (Daniele), ma anche per invitarlo - in totale riservatezza - a conoscere e abbracciare i suoi ragazzi che erano rimasti senza parole di fronte a quel gesto. Un gesto poi raccontato in tv da Stefano Accorsi che aveva invitato Daniele a recarsi da Pizzaut per prendersi quell'abbraccio che si meritava.

Le pizze che gli hanno riservato

Nel frattempo il famoso attore ha risposto agli inviti arrivati attraverso i social, annunciando al team di Pizzaut il suo arrivo. "Ciao ragazzi, vengo molto volentieri a trovari - la risposta ricevuta -. E ad asseggiare tutte e due le pizze (che hanno dedicato ad Accorsi, ndr). Ci vediamo a fine novembre, ok? Prima sono fuori Milano per un film. Vi chiamo prima di venire così ci organizziamo. Un grande abbraccio". Intanto i cuochi, i pizzaioli, e i camerieri di Pizzaut hanno già individuato le due pizze fatte per il bellissimo Accorsi, e che prendono il nome da due film che hanno reso famoso l'attore. Che potrà assaggiare la Ultimo Bacio (con pomodoro, fior di latte, crema di Nduja calabrese, salame piccante, pomodorino fresco e cipolla di Tropeo); e la pizza Le fate ignoranti (con gorgonzola, pere, salsiccia e un pizzico di zenzero).

Dalla pagina di PizzAut