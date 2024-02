I lavoratori brianzoli che domani verranno premiati con la Stella al merito del lavoro

Un premio a chi si è distinto nel mondo del lavoro. Saranno 155 le Stelle al Merito del lavoro (tra cui 18 brianzolo) che verranno assegnate domani mattina, sabato 24 febbraio, alle 10.30 a Milano nella cornice della Sala Verdi del Conservatorio.

Le Stelle al merito del lavoro vengono conferite dal presidente della Repubblica, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a lavoratori dipendenti che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di 25 anni alle dipendenze della stessa azienda o di 30 anni alle dipendenze di aziende diverse e si siano distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. Alla cerimonia, organizzata dalla prefettura di Milano, in collaborazione con il Consolato lombardo della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, interverranno i prefetti della Lombardia, le massime autorità regionali e locali.

Il prestigioso riconoscimento verrà assegnato anche i brianzoli: Franco Maria Airaghi, Luciana Anzani, Gabriella Caldarone, Enrico Cambiaghi, Elena Canzi, Ivana Casiraghi, Nicoletta Bertilla Dozio, Raffaele Gallotta, Fabrizio Losi, Ettore Mangolini, Ludovico Mariani, Fabrizio Domenico Meneghello, Stefania Montrasio, Raffaella Pessina, Massimo Angelo Vittorio Pigozzo, Luisella Pretto, Salvatore Raciti.