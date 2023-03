La provincia di Monza e Brianza ha il suo stemma araldico

La provincia di Monza e Brianza dopo 14 anni ha il suo stemma araldico. La cerimonia di consegna alla provincia del decreto presidenziale concernente la concessione di Stemma, Gonfalone e Bandiera, nonché dei bozzetti originali da parte della prefettura, è avvenuta giovedì mattina. A breve, a 14 anni dalla sua fondazione, finalmente anche la Provincia di Monza e della Brianza, la più giovane provincia d’Italia, potrà dotarsi di un proprio gonfalone.

I bozzetti, che hanno ricevuto approvazione da parte del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono frutto del lavoro di Marco Foppoli, uno dei pochi esperti di araldica attivo in Italia. I disegni sono stati realizzati a partire dal logo ideato dal marchigiano Lucio Brugiatelli, vincitore del concorso nel 2012 e ideatore dell’ormai noto triskele celtico bianco su sfondo verde, simbolo dei fiumi che attraversano il territorio, mentre la goccia e i rami di quercia e ulivo indicano l’unione e l’appartenenza alla Brianza. A questo simbolo si era giunti grazie alla valutazione di una commissione, istituita appositamente per valutare le proposte di più di 264 candidati.

“Oggi, attraverso il proprio emblema araldico, l’Ente provinciale di Monza e della Brianza acquista piena dimensione e legittimazione anche sul piano simbolico. Si tratta di un momento molto importante nell’ambito del percorso di gemmazione ed emancipazione di questo territorio avviato nel 2004 con la legge istitutiva della Provincia, entrato nel vivo nel 2009 con la nascita dell’Amministrazione provinciale e della Prefettura, proseguito nel 2019 con l’istituzione dei presidi territoriali delle Forze di polizia e che oggi trova un naturale punto di arrivo importante non soltanto per l’Amministrazione provinciale, ma per l’intera comunità” ha commentato Il prefetto della provincia di Monza e della Brianza, Patrizia Palmisani.

.I prossimi passaggi dell’iter saranno la realizzazione del gonfalone e delle bandiere, nonché della nuova fascia, che saranno ricamati a mano o stampati, a seconda della destinazione d’uso. Parte dell’ordine saranno infatti anche le 55 bandiere che la Provincia ha deciso di donare a tutti i Comuni del territorio, in occasione della cerimonia di presentazione del gonfalone prevista per il mese di aprile, presso la Sala Verde della Provincia.

Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, ha voluto sottolineare “il forte valore identitario che l’araldico e il gonfalone rappresentano per il territorio provinciale, simboli di cui i cittadini stessi hanno più volte espresso il bisogno. Oltre ad essere un segnale importante di unione e coesione del nostro territorio, questo momento va a sommarsi sia ai grandi risultati ottenuti dalla Provincia MB nella sua capacità di fare rete, sia alla riscoperta dell’importanza degli enti intermedi a cui abbiamo assistito diffusamente negli ultimi anni. Da oggi la Provincia MB non è più solo la “casa dei comuni”, ma casa e orgoglio di tutta la Brianza”.