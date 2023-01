A Monza si torna a "respirare", sospesi i divieti

Monza torna a "respirare" meglio. Da mercoledì 4 gennaio sono sospese le misure temporanee di primo livello per il miglioramento della qualità dell'aria introdotte nei giorni scorsi. ARPA Lombardia, infatti, ha certificato il rientro sotto il livello di 50 microgrammi/mc di PM10 per due giorni. A renderlo noto è stato il municipio. I divieti erano stati introdotti lo scorso martedì 27 dicembre

I divieti

Le limitazioni riguardavano: il traffico veicolare (autovetture diesel fino alla classe euro 4, dalle 8.30 alle 18.30); il riscaldamento domestico; l’agricoltura; il divieto assoluto di combustioni all’aperto. In caso di violazione sono previste sanzioni comprese tra i 75 euro e i 450 euro.

Dal 27 dicembre era stato vietato anche l'utilizzo di generatori di calore a legna domestici (se in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni fino alla classe 3 stelle compresa, in base alla classificazione ambientale definita dal D.M. Ambiente n. 186 del 07/11/2017; le combustioni all’aperto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…); per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso; lo spandimento di effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato.