A Monza si torna a parcheggiare anche quando c'è pulizia della strada

Sindaco e assessore lo avevano promesso alcuni mesi fa. A Monza si potrà tornare a parcheggiare anche nei giorni e negli orari di pulizia della strada. Un “ritorno al passato” quando l’allora Giunta Allevi aveva introdotto la sperimentazione del parcheggio anche quando i mezzi dell’Impresa Sangalli effettuano la pulizia delle strade.

Triante

Dopo la reintroduzione del sistema nel quartiere di San Fruttuoso, adesso il sistema si amplia anche ad altri quartieri. Novità a Triante. Dal 15 maggio al 31 dicembre 2023 è sospeso il divieto di sosta per spazzamento meccanizzato delle strada e nelle vie Abba (ambo i lati), Adigrat (ambo i lati), Berchet (ambo i lati compreso aree di parcheggio), Carlo Emanuele (ambo i lati), Dolomiti (ambo i lati), Cavallotti (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Monte Cervino e l’intersezione con viale Lombardia), Gondar (ambo i lati), Macallè, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Massaua e il civico 17), Marmolada (ambo i lati), Massaua (ambo i lati), Minerva (ambo i lati), Montelungo (ambo i lati), Pitagora (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via F. Cavallotti e via don L. Guanella), Re di Puglia (ambo i lati), San Gottardo (ambo i lati compreso aree di parcheggio), Santa Maria Pellettier (ambo i lati), Sempione (ambo i lati compreso aree di parcheggio), Val Camonica (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via C. Meda e il civico 13), Val Cavallina (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Val Imagna e il civico 12), Vittorio Veneto (ambo i lati).

San Rocco

Novità anche a San Rocco. Dal 15 maggio al 31 dicembre 2023 è sospeso il divieto di sosta per spazzamento meccanizzato delle strade nelle vie Africa (ambo i lati), Aquileia (ambo i lati), Aristotele (ambo i lati), Barzago e Beretta (ambo i lati), Bettola (lato civici pari), Borgazzi (ambo i lati), Carnia (ambo i lati), Cellini (ambo i lati), Cividale del Friuli (ambo i lati), Marconi (ambo i lati), Monfalcone (ambo i lati), Monte Grappa (ambo i lati), Monte Nero (ambo i lati), Monte Sabotino (ambo i lati), Monte Santo (ambo i lati ad eccezione delle aree di parcheggio site in prossimità dei cv 18/20/22/24 e dell’area di parcheggio sita in prossimità di via Udine), Orsini (ambo i lati), Paisiello (ambo i lati), Perugino (ambo i lati), Platone (ambo i lati), Sansovino (ambo i lati), Socrate (ambo i lati), Somalia, Talete (ambo i lati), Tolstoj (lato civici dispari), Toniolo (ambo i lati), Val d’Ossola (ambo i lati), Zara (ambo i lati).

San Carlo e San Giuseppe

Buone notizie anche per chi vive e lavora nel quartiere di San Carlo e San Giuseppe. Dal 15 maggio al 31 dicembre 2023 è sospeso il divieto di sosta per spazzamento meccanizzato delle strada nelle vie: Borsellino e Falcone (ambo i lati), Calatafimi (ambo i lati, eccetto area di parcheggio compresa tra l’intersezione con via Marsala, prossimità cvc 1 sino a intersezione con via don P. Ratti, prossimità cvc 13), Campania, Cavallotti (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Gramsci e l’intersezione con via Monte Cervino), Curtatone (ambo i lati via Fiumelatte, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Aldina e via Trasimeno), Friuli (ambo i lati), via Garigliano (ambo i lati), Guerrazzi (ambo i lati, eccetto area di parcheggio compresa tra i cvc 32 e cvc 38 ed eccetto area di parcheggio compresa tra i cvc 45 e cvc 55), Lipari (ambo i lati), Magenta (ambo i lati, eccetto area di parcheggio compresa tra i cvc 4 e cvc 12b), Marsala (tratto compreso tra l’intersezione con via XX settembre e via Umberto I), Mauri (ambo i lati), Monte Cengio (ambo i lati), Pacinotti (ambo i lati, eccetto area di parcheggio in prossimità del cvc 1), Silva (ambo i lati, eccetto area di parcheggio compresa tra i cvc 36 e cvc 39 ed eccetto area di parcheggio compresa tra i cvc 9 e cvc 11), Solferino, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Mauri e via don G. Minzoni e Stuarenghi, (ambo i lati).