La pioggia spazza lo smog: da domani addio ai divieti a Monza e in Brianza

Stop alle misure anti smog.

"In considerazione delle medie provinciali di Pm10 registrate nella giornata di ieri e delle previsioni metereologiche favorevoli alla dispersione previste per i prossimi giorni saranno disattivate le misure temporanee per la qualità dell'aria nelle province di Milano, Brescia e Monza Brianza". quanto riporta in una nota Regione Lombardia.

Nei giorni scorsi infatti, complici le mancate precipitazioni, i livelli di inquinamento avevano toccato picchi preoccupanti, superando di gran lunga le soglie consentite. Ora l'arrivo della pioggia ha però permesso agli inquinanti nell'aria di disperdersi, migliorandone la qualità.

Rimarranno attive le misure temporanee di primo livello nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. Tutti i dati aggiornati in tempo reale saranno consultabili sul portale www.infoaria.regione.lombardia.it