Stop al divieto di sosta durante la pulizia della strada: ecco dove dal 18 settembre

Il sindaco Paolo Pilotto alcuni mesi fa lo aveva annunciato in consiglio comunale: l’addio al divieto di sosta durante la pulizia della strada sarebbe stato ampliato (in via sperimentale) al resto della città di Monza. Così che – come si legge sull’albo pretorio del comune di Monza – il progetto dal 18 settembre verrà ampliato anche ad alcune vie dei quartieri Libertà, Cantalupo, San Gerardo, centro, Sant'Albino. In via sperimentale fino al 31 dicembre.

Zona Libertà e Cantalupo

Divieto sospeso in via: Correggio (ambo i lati); Costa (ambo i lati); via della Gera (ambo i lati); della Guerrina (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Gallarana e via G. Vasari); via della Guerrina (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via don Valentini e viale Stucchi); - viale Libertà (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Einstein e via Magni); via F. Magni (ambo i lati); - via Messa (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Costa e via C. Prampolini); via Prampolini (eccetto area prossimità civico 13); via Ragazzi del ’99 (ambo i lati): via Rossa (ambo i lati); via Samiolo (ambo i lati); viale Santa Anastasia (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Libertà e il confine con il comune di Villasanta); via G. B. Stucchi (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Libertà e viale Sicilia); - via Tognini (ambo i lati).

Zona San Gerardo Centro

Divieto sospeso anche nelle vie: Aliprandi (ambo i lati); vicolo Ambrogiolo (ambo i lati); - via Appiani (ambo i lati); via Arosio (ambo i lati); - viale Cesare Battisti (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Regina Margherita e via A. Volta); via Bellani (ambo i lati); vicolo Bellani (ambo i lati); via Boccaccio (ambo i lati); via Caduti del Lavoro (ambo i lati); piazza Carducci; piazza Cambiaghi (ambo i lati); via Camperio (ambo i lati); via Campini (ambo i lati); via Canonica (ambo i lati); via Cantore (ambo i lati); via Carlo Alberto (ambo i lati); piazza Carrobiolo; vicolo Carrobiolo (ambo i lati), via Colombo (ambo i lati); via Cortelonga (ambo i lati); piazza Corridoni; piazza Corticella; via Cremona (ambo i lati); via Crispi (ambo i lati); via Massimo d’Azeglio (ambo i lati); via G. da Verrazzano (ambo i lati); via da Vinci (ambo i lati), via de Gradi (ambo i lati), vicolo de Gradi (ambo i lati); via degli Zavattari (ambo i lati); via de Amicis (ambo i lati); passerella dei Mercati; piazza Duomo; vicolo Duomo; via Durini (ambo i lati); via Frisi (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via d’Azeglio e via Carlo Alberto); vicolo Frisi (ambo i lati); via Garibaldi ( ambo i lati); piazza Garibaldi; via Reginaldo Giuliani (ambo i lati); via Gramsci (ambo i lati); piazza Grandi; via Grassi (ambo i lati); Spalto Isolino (ambo i lati); via Italia (ambo i lati); via Lambro (ambo i lati); vicolo Lambro (ambo i lati); vicolo Lambretto (ambo i lati ); via Lecco (ambo i lati, eccetto il tratto compreso tra il civico 162 e il civico 190); viale Libertà (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lecco e via A. Einstein); via Locatelli (ambo i lati); via Longhi (ambo i lati); via Luini (ambo i lati); via Mantegazza (ambo i lati); via Manzoni (ambo i lati); via Mapelli (ambo i lati); via Martiri della Libertà (ambo i lati); piazza Matteotti (ambo i lati); largo Mazzini (ambo i lati); via Merelli (ambo i lati), corso Milano (ambo i lati); via dei Mille (ambo i lati); vicolo dei Molini (ambo i lati); via della Signora (ambo i lati); vicolo della Signora ( ambo i lati); via della Vittoria (ambo i lati); via Missori (ambo i lati); via monsignor Talamoni (ambo i lati); via Moriggia (ambo i lati); via Napoleone (ambo i lati), via generale Osio (ambo i lati); via Passerini (ambo i lati); via Parravicini (ambo i lati); via A. Pennati (ambo i lati); via Pesa del Lino (ambo i lati); via F. Piermarini, (ambo i lati), spalto Piodo (ambo i lati); via C. Porta (ambo i lati); via Porta Lodi (ambo i lati); via Pretorio (ambo i lati), largo IV novembre (ambo i lati); viale Regina Margherita (ambo i lati); via Regina Teodolinda, (ambo i lati), piazza Roma; vicolo Roma (ambo i lati); via San Gerardo dei Tintori (ambo i lat); via San Giovanni Bosco (ambo i lati); via San Martino (ambo i lati); piazza San Paolo; piazza San Pietro Martire; spalto Santa Maddalena (ambo i lati); via Santa Maddalena (ambo i lati); piazza Santa Margherita (ambo i lati); via Sanzio (ambo i lati); vicolo Scuole (ambo i lati); via Segantini (ambo i lati); via Solera (ambo i lati); via Stoppani (ambo i lati); vicolo della Torre (ambo i lati); piazza Trento e Trieste; via Turati (ambo i lati);- via Visconti (ambo i lati); via Vittorio Emanuele (ambo i lati); largo XXV aprile (ambo i lati); via Zanata (ambo i lati); via Zucchi (ambo i lati);

Sant'Albino

Divieto sospeso nelle vie: Adda (ambo i lati); via C. Bertani (ambo i lati); via S. Botticelli (ambo i lati); via Campidano (ambo i lati); via della Offelera (lato civici dispari); via Ercolano (ambo i lati); via Fontana (ambo i lati); via dalle Bande Nere; via Masaniello; via Nievo (ambo i lati, nel tratto prospiciente i civici 71/73/75); via Pompe (ambo i lati); via Sant’Albino (lato civici pari); via Sardegna (ambo i lati); via Velleia (ambo i lati); viale Sicilia (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Stucchi e via Adda); viale Stucchi (ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Sicilia e via Sant’Albino).