"Mi chiamavano anche pervertito: basta nascondersi, ecco perché oggi vado al Pride"

Giorgio C. ha 48 anni. È monzese, lavora nel settore della scuola, è impegnato attivamente nella politica (pur non avendo la tessera di un partito), si è candidato alle ultime elezioni comunali di Monza correndo nel centrosinistra, è molto attento alle problematiche della sua amata città e del sociale. Giorgio oggi ha deciso di partecipare al Pride di Milano e ha inviato alla nostra redazione una lunga lettera nella quale ripercorre le inquietudini che ha vissuto nel riconoscere e accettare la sua bisessualità, quel suo essere “diverso” dagli amici della scuola, dell’oratorio, dell’università che tante volte lo ha fatto stare male. Un tuffo in una Monza degli anni Ottanta e Novanta che ha creato non pochi problemi al Giorgio adolescente prima e giovane poi. Ma adesso si è stancato di rimanere nel limbo e spiega perché parteciperà al Pride di Milano e perché, secondo lui, è importante farlo almeno una volta.

"Mi chiamavano anche pervertito"

“Mi sono sempre sentito un’anima inquieta, curioso verso tutto quello che arriva da questo meraviglioso mondo globalizzato, consapevole delle possibilità ma impotente davanti al mondo, vivere il presente e non rimpiangere il passato, e sperare in un futuro migliore, anche se urtroppo in Italia vedremo un triste ritorno agli anni più chiusi e perbenisti del secolo scorso - scrive -. Da quando avevo 13-14 anni ho sempre pensato e ritenuto di essere attratto sia da uomini sia da donne. Negli anni ‘90 era molto difficile convivere e spiegarsi, la parola più bella che mi veniva detta era ‘pervertito’. Difficile trovare modelli che potessero rappresentarmi perché vivevamo in un modello molto etero normato, dove per dire la parola gay o bisessuale si utilizzavano parole del tipo ‘essere dell’altra sponda’ o ‘uno di quelli’. I modelli Lgbt erano cantanti per lo più macchiette o personaggi che venivano interpretati sempre sul modello dei personaggi del ‘Vizietto’, oppure qualche personaggio messo in discredito come nei film commedia degli anni ‘70 e ‘80”.

"All'estero si apriva un mondo diverso"

Non è facile per Giorgio ripercorrere quegli anni. Ma le dita scorrono veloci sulla tastiera del computer mentre scrive la lettera a MonzaToday e mentre rivede e risente quelle voci, quelle immagini e quelle parole che gli hanno fatto tanto male. Pian piano si sente liberato da un peso, un macigno che lo ha accompagnato per tanto tempo. “Nel 1992 grazie ad un film francese che vinse anche un Cesar divenni consapevole che volevo e potevo - prosegue -. Però non avevo il coraggio, per paura di venire insultato e rifiutato; oppure denigrato come forse è accaduto da parte di qualche persona che ritenevo essermi amico. Mi sentivo e mi sentirei ancora come in un corpo estraneo se dovessi negare il mio orientamento, il mio modo di pensare, o non poter condividere qualcosa. Nel 1998 mi si aprì un mondo nuovo. Grazie ad Internet scoprii che all’estero, soprattutto negli Stati Uniti e nel Nord Europa, si stava aprendo un orizzonte di opportunità, che in Italia arriverà solo decenni dopo. Qui, all’epoca, non c’erano”.

L'imbarazzo nei locali gay

Giorgio si sentiva un pesce fuor d’acqua. “Quando entravo nei locali per soli gay mi sentivo fuori posto, soprattutto per il fatto di dover fare una tessera per poter entrare e vivere felicemente il mio doppio orientamento. Giocava anche il fatto di non essere politicamente schierato. Ero visto doppiamente come un mostro: perché non ero gay e non ero schierato a sinistra. Sono stati anni difficili: ci mettevo la faccia, poi mi nascondevo e per poter essere accettato tra le nuove conoscenze dicevo che ero gay e non bisessuale. O se mi dicevano di essere gay solo perché ero attratto da una persona del mio sesso dover rispondere: no, non è vero sono bisessuale”.

Giorgio non si è mai arreso ma è stata dura dover combattere per dire chi era veramente, e soprattutto combattere contro chi ha usato il suo orientamento sessuale per denigrarlo, ferirlo, ostacolarlo (anche nel mondo del lavoro). “Dover poi controbattere ogni volta chi utilizzava il mio orientamento per screditarmi. Alla fine ho deciso di fregarmene, di diventare consapevole di me stesso e di quello che posso fare, essere “Bad as i wanna be” – continua -. O mi accetti, oppure prendere o lasciare. Da quel momento si è aperto un mondo ho conosciuto persone veramente interessanti, altre irritanti non per l’orientamento ma per i modi con cui si ponevano e ancora oggi si pongono. Mia mamma volle cucirmi la bandiera bisessuale da quel momento capii che finalmente ero accettato del tutto. Perché il cosiddetto coming out devi farlo prima di tutto a te stesso, poi a chi ami veramente e non al primo che passa”.

"Oggi sono una persona felice"

Giorgio a quel punto ha iniziato, tra i mille impegni e interessi, anche vivere attivamente nella comunità arcobaleno. “Divenne un obbligo partecipare agli eventi di Monza organizzati da Brianza Oltre l’Arcobaleno, - prosegue -. Partecipare al Pride di Milano senza dire ma che ci faccio qui o al Brianza Pride e dire guardate sono sempre io. La sfilata non è una carnevalata. È un’occasione dove chiunque può urlare al mondo ‘Guarda esisto con tutte le mie eccezioni rispetto a te, sono anch’io un impiegato, un bancario, un medico, un insegnante, un professionista, un militare, un politico anche di destra, un artista, il tuo vicino di casa. Non mi nascondo e vivo felicemente, soprattutto agli occhi di molti politici e di bigotti secondo i quali ‘vado contro natura’”

"La comunità Lgbt c'era anche nell'antichità"

“Sono sempre io, non finisco all’inferno, non mangio nessuno e non mi rendo ridicolo - conclude -. Il ridicolo sei tu che non tolleri o accetti persone diverse da te, che forse ti nascondi perché preferisci il porto sicuro del Mulino Bianco rispetto al coraggio e la voglia di osare. Siamo tutti cittadini uguali davanti alla legge. Non esistono cittadini di serie A e di Serie B, perché anche noi contribuiamo alla dispendiosa ed onerosissima spesa pubblica, possiamo se vogliamo contribuire alla natalità, chi vuole può essere un buon fedele della sua religione, ma come cittadini siamo tutti uguali. Meglio essere così che condannare chi non è etero normato, che spaventa le nuove generazioni, che fa inorridire gli anziani di mente solo perché siamo un modello socioculturale diverso. Ricordatevi che le persone LGBT esistevano anche nell’Antica Grecia e Roma, creando le basi di questo modello occidentale frutto di diritti civili conquistati nei secoli”.