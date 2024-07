Quei brianzoli che sono riusciti a far chiudere la fabbrica che inquinava

Era il 2014 quando hanno inviato le prime segnalazioni. Oggi, a dieci di distanza, hanno vinto anche se non abbassano la guardia e continuano a vigilare. A festeggiare è il Comitato di Sant’Albino di Monza che ieri, alla notizia della cessata attività di Asfalti Brianza, ha potuto mettere la parola fine a una battaglia che ormai stava portando avanti da 10 anni.

"Non era solo puzza e rumore"

Una battaglia, finita anche nelle aule del Tribunale dove è ancora in corso la causa, contro quell’azienda che produceva bitume a pochi passi dalle abitazioni. L’azienda si trovava a Concorezzo, zona Malcantone. La produzione di bitume avveniva soprattutto in estate (quando i cantieri stradali viaggiano a pieno ritmo). Ed è proprio nell’estate del 2017 che la situazione peggiora. Miasmi sempre più forti, cittadini che sono costretti a stare con le finestre chiuse, qualcuno avverte anche malesseri alle vie respiratorie. Un problema che prosegue e peggiora anche nelle estati successive con il Comitato di quartiere che non si ferma: continua a denunciare. Sui social, ai politici presenti in consiglio comunale, alle associazioni ambientaliste. “Non si tratta solo di puzze e rumori - continuavano a ripetere i residenti di Sant’Albino -. Abbiamo paura, temiamo per quelli polveri che vengono emesse nell’aria nel momento della produzione del catrame”.

Animali morti e cittadini che stanno male

Intanto a supportare la tesi, la paura e la battaglia del Comitato di quartiere di Sant’Albino ci sono anche i residenti dei comuni vicini: anche a Brugherio, Agrate Brianza e Concorezzo si sentono quelle puzze. Poi quella del 2019 e del 2020 si sono rivelate due estati da cancellare. "Mesi praticamente senza sonno, costretti a stare tappati senza condizionatori al caldo soffocante di luglio e agosto – avevano testimoniato poche settimane fa in Tribunale durante l’udienza nella causa contro l’azienda - Animali domestici che vomitavano e uccelli morti e il ritrovamento di 5 gabbiani morti nei pressi dell'azienda. L'esplosione di segnalazioni nella sola notte fra il 2 e il 3 luglio 2020 quando finalmente sono stati effettuati controlli dei fumi al camino".

"I cittadini avevano ragione: l'azienda inquinava"

“Il Comitato aveva ragione - commenta a MonzaToday Francesco Facciuto, consigliere comunale di Concorezzo della lista La Rondine che dal 2019 ha sostenuto il Comitato di Sant’Albino in questa battaglia -. I problemi sono aumentati dopo che il sindaco Mauro Capitanio aveva dato il via libera per il potenziamento del bruciatore richiesto dall’azienda”. A quel punto la battaglia è finita sui giornali, in televisione, con le proteste del Comitato e la mobilitazione della politica. Le lettere alla provincia di Monza e Brianza, alla prefettura, all’Ats e ad Arpa per chiedere maggiori controlli. Fino a quando nel giugno 2020 dai controlli effettuati da Arpa al camino dell’azienda è emerso che in 9 verifiche su 14 il benzene (sostanza potenzialmente cancerogena e mutagena) è risultato fuori norma. A questo punto la Procura della Repubblica ha emesso un sequestro per emissioni illecite, facendo seguito ad altro sequestro per gestione illecita dei rifiuti.

La paura per le sostanze cancerogene

Ad aprile 2021 sono stati eseguiti nuovi campionamenti mediante centraline posizionate a Concorezzo e Sant'Albino. I dati raccolti da Arpa e trasmessi ad Ats non lasciano spazio al dubbio: il rischio tossicologico è 40 volte superiore al limite massimo e il rischio cancerogeno è 30 volte superiore al limite ritenuto "accettabile". Dati che vengono immediatamente inviati al prefetto e al comune di Concorezzo. “I risultati sono angoscianti – aveva commentato in quell’occasione il Comitato di Sant’Albino -. Si noti bene che per le sostanze cancerogene non esiste alcun limite di soglia sotto il quale non vi sia danno. Qualsiasi quantitativo sopra lo zero è inquinante". Il Comitato critica i forti ritardi da parte delle istituzioni. “Le lamentele sono iniziate nel 2014 – ribadiscono -. Nel 2016 un comitato di Concorezzo aveva sollevato la questione dati alla mano, e perfino nella relazione autoprodotta da Asfalti Brianza nel 2018 si ammettevano queste emissioni potenzialmente cancerogene. Ci sono almeno anni di ritardo rispetto ad interventi di tutela della salute che avrebbero dovuto essere immediati”.



La grande vittoria dei cittadini

Adesso mentre in Tribunale va avanti la causa la fabbrica ha comunicato la cessazione di attività. “Questa è una grande soddisfazione – aggiunge Facciuto -. È il risultato del grande lavoro svolto dai cittadini. Con il Comitato di Sant’Albino c’è stata una grandissima collaborazione e nei momenti più critici i contatti erano costanti sia di giorno sia di notte. È stato uno sforzo notevole: insieme abbiano studiato i documenti. Tutto è stato portato alla luce. Il sindaco Capitanio dovrebbe riflettere sui gravi ritardi sulla chiusura di questa vicenda. Adesso però il problema non è finito: c’è una montagna di materiale da smantellare e il rischio che qualcuno magari possa far ripartire l’attività. Noi siamo qui a vigilare e a impedire che questo accada”.