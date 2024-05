Dalla bambina che giocava con le corone alla signora della storia di Monza: come è nata la rievocazione storica incittà

Da piccola, mettersi in testa le corone dei re longbardi, per lei non era affatto inusuale. Un gioco come tanti altri, il suo, ma che pure già la preannunciava (a sua insaputa) quale madrina di quello che oggi è l'evento più importante della città: la rievocazione storica monzese.

Da sempre la "signora" di Monza Ghi Meregalli è infatti al timone della celebre ricorrenza del giugno monzese che dirige e difende con piglio irreprensibile. E’ lei la patrona della rievocazione medievale che ogni anno prende in occasione della festa di San Giovanni.

Monzese doc da genenerazioni, appassionata di storia locale e di arte, la signora dei monzesi ha dedicato l’intera vita allo studio e alla divulgazione delle vicende e delle tradizioni legate alla città di Teodolinda. Occhi chiari e sensibilissimi al bello, da sempre lo stesso caschetto dorato che l’ha resa icona di eleganza, Meregalli è la vera memoria storica di Monza. Con il suo lavoro instancabile e certosino, nella città di Teodolinda si intrecciano la storia antica e quella moderna e il centro della città si colora delle suggestioni legate ai modi di vita del tempo che fu. Celebrando una prestigiosa quanto impegnativa manifestazione che conta più di 600 figuranti, decine di costumisti e artigiani, svariate associazioni provenienti da più di venti comuni italiani e un anno intero di lavoro. Un evento mirabile, unico nel suo genere, cui Meregalli anche in virtù della sua infanzia era evidentemente destinata a diventarne la grande creatrice.

"Giocavo con le corone e ho visto la mummia di Estore Visconti"

"A casa mia si mangiava brianzolo e perfino le favole erano brianzole - racconta l'ideatrice del corteo monzese - Insieme agli altri bambini andavo a giocare in piazza del Duomo, affidata alle amorevoli cure di don Baraggia, colui che per primo mi ha iniziato alle meraviglie dei tesori custoditi nella nostra basilica”. Una bambina che giocava con le corone, dunque, e la cui vocazione era già scritta fin dal giorno in cui, per la prima volta, ha potuto vedere la misteriosa mummia di Estore Visconti nel cimitero di fianco al Duomo. Un personaggio illustre Estore, l’unico signore di Monza a coniare una moneta locale, il famoso grosso visconteo. Quei momenti, irripetibili e indimenticabili, hanno acceso per sempre la passione per l’antico che è il tratto distintivo di colei che oggi è a tutti gli effetti la sacerdotessa della storia monzese.

E che ha spinto poi anche il grande pubblico ad appassionarsi alla storia locale.

Dalla festa campestre al grande evento nel centro storico

Col passare delle stagioni, quella che era nata come una semplice festa campestre nel Parco a scopo benefico per aiutare i bambini malati di cancro, 43 anni fa, è diventata l’evento principale di tutta la sagra del giugno monzese. Di fatto uno spettacolo grandioso, sempre più curato nei dettagli e strutturato più compiutamente intorno al Medioevo monzese (lee foto dei primi eventi ritraggono per esempio la signora di Monza a bordo di un'auto del 1914. Un'edizione speciale da Carate a Cascina Costa Alta, con le auto d'epoca e anche le Alfa che appartenevano al Duce).

Ragione per la quale, nel 1989, è stato deciso per il suo trasferimento nel centro città.

L’evento andato in scena, “Dal tram a cavalli alla carrozzetta”, fra quelli più curiosi organizzati dalla volitiva Meregalli. Nello specifico, per l’appunto, una carrozzetta (un tram più corto degli altri vagoni), primo mezzo di trasporto pubblico monzese che grazie alla nota ditta Campari è stata posta in Arengario incuriosendo i più giovani e riportando alla mente dei più anziani dolci ed emozionanti ricordi. Il successo di pubblico è enorme e fra i figuranti in costume d’epoca novecentesco che salgono sul mezzo c’è anche la signora di Monza, alla sua prima volta come attrice.

Di lì, una grande quantità di personaggi e vicende hanno dato vita in seguito a manifestazioni che sono ancora vive nella memoria di tantissimi monzesi. Come quelle del 2000 e del 2001, costruite intorno al tema dell’Inquisizione e della caccia alle streghe presso la chiesa di San Pietro Martire e che hanno richiamato in città anche le televisioni nazionali. O ancora quella del 2004 che, richiamandosi alla figura di Estore Visconti, ha visto risuonare le musiche dei celeberrimi Carmina Burana in piazza dell’Arengario e in contemporanea palesarsi in piazza Duomo una suggestiva partita a scacchi medievale animata dal gruppo culturale di fama internazionale Calendimaggio di Assisi. "La mia attenzione è sempre stata rivolta a cercare di trasmettere alle persone i fatti sconosciuti legati alla storia del nostro territorio - ha continuato - E la scelta di focalizzarmi sul periodo medievale è indubbiamente legata all’importanza che la manifestazione ha assunto nell’ambito delle celebrazioni estive per la festa di San Giovanni, il nostro patrono e dedicatario del Duomo. Monza, peraltro, conserva tracce ancora molto evidenti del medioevo, in specialmodo nella sua architettura".

A supportare il suo lavoro, nel 2021, è sorto anche il Comitato Rievocazione Storica Monza, con l'ex sindaco di Monza Roberto Colombo come vicepresidente.

Migliaia di volontari al lavoro

Il lavoro che ruota intorno alla rievocazione, quindi, si è fatto via via sempre più complesso e a supportare Meregalli ci sono oggi centinaia di volontari. Alla fase di ideazione, progettazione, ricerca storica e stesura delle pubblicazioni si accompagnano, infatti, i contatti con l’amministrazione comunale, la Regione Lombardia e con gli enti patrocinanti, gli accordi con le associazioni e i professionisti, le relazioni con la stampa, la diffusione delle locandine e la realizzazione degli innumerevoli oggetti - ricordo. Dalle prime speciali cartoline con annullo postale alle miniature del Duomo e del suoi tesori, fino al grosso visconteo riproposto in una delle ultime edizioni della manifestazione. C’è poi un mondo brulicante e instancabile, dietro le quinte, fatto di decine di sarte che cuciono senza sosta per realizzare sontuosi costumi di foggia antica, artigiani che modellano gioielli e accessori, registi, figuranti, sbandieratori, animatori, studenti e centinaia di assistenti che si impegnano affinché la rievocazione dei monzesi sia la più coinvolgente e speciale possibile.

I ricordi della grande ideatrice Meregalli si perdono con orgoglio ricordando le incessanti ed entusiasmanti giornate e nottate passate a lavorare e che hanno permesso la realizzazione di decine di rivisitazioni storiche. Brillano sempre i suoi occhi, mentre parla, mentre pensa, mentre parla al telefono per ore, mentre coordina e dirige migliaia di persone. Brillano anche quando sono fissi sui numerosi fogli che affollano il suo tavolo da lavoro o scrutano le pagine delle pregiate edizioni della sua biblioteca personale, dalle quali vengono desunti i testi che poi gli attori recitano in piazza.

"Mi rende felice sapere che la Rievocazione Storica sia ormai un momento imperdibile per migliaia di persone, molte delle quali, per assistervi, giungono addirittura da altre regioni d’Italia"ha concluso. Impossibile darle torto. Impossibile credere che il futuro non le riserverà ancora tanti anni di successi e soddisfazioni. E ancora tante pagine da scrivere.