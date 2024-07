I due ragazzi che da oltre un mese vivono sotto gli alberi della rotonda e vengono aiutati dai passanti

La prima segnalazione un mese fa, proprio sulle pagine di MonzaToday. Era il 10 giugno quando Michele Quitadamo aveva contattato la nostra redazione per raccontare la vicenda di Cristian e Olena due fidanzati scappati dalla guerra in Ucraina che in seguito a gravi problemi familiari si erano ritrovati a vivere a Monza (città natale di Cristian) in mezzo a una strada.

Da allora nulla è cambiato: se non che i due giovani nel corso di queste settimane hanno trovato riparo anche in altri angoli della città dai quali, però, sono stati tempestivamente allontanati dalle forze dell’ordine su segnalazione dei cittadini che denunciavano la presenza della coppia. Oggi, a ritornare sulla vicenda, è ancora Michele Quitadamo, referente di As.i.a (Associazione inquilini abitanti) che con un gruppo di benefattori sta cercando di dare una mano a Cristian e Olena.

“Grazie all’interessamento di Andreina Fumagalli, assessore alle Politiche Abitative, a brevissimo i due ragazzi avvieranno il percorso per la richiesta di presa in carico da parte dei Servizi sociali di Monza - spiega -. Sarò soddisfatto quando davvero il percorso verrà intrapreso. Non ci sono parole di fronte a quanto accaduto: non è ammissibile che due persone vivano in mezzo a una strada per oltre un mese, senza che gli uffici comunali a conoscenza della situazione nel frattempo non abbiano cercato comunque di intervenire per mitigare le loro condizioni di vita. Se avessero voluto avrebbero potuto: almeno cercare un alloggio in emergenza non lasciando due persone sotto la canicola e nelle scorse settimane in balia del maltempo senza la possibilità di potersi riparare dagli acquazzoni”. Intanto accanto a Cristian e Olena si è creata anche una rete di solidarietà con la generosità di Michele Quitadamo e di altri benefattori che quando possono portano qualcosa da mangiare (biscotti, pasta fredda, tonno, fagioli, fette biscottate...).

Della loro vicenda si era interessata anche l’associazione Angeli della Strada che ha sede a Varedo, proponendo di accogliere Olena in una casa alloggio per ragazze ucraine e offrendo a Cristian la possibilità di svolgere qualche lavoretto saltuario nell’attesa di riuscire a mettere insieme i soldi necessari per poter affrontare le spese di un affitto. Proposte che i due ragazzi hanno però rifiutato perché non vogliono separarsi. Cristian inoltre ribadisce la volontà di voler lavorare ma chiede un'occupazione con contratti più sicuri. “A Monza nei dormitori non c’è posto, ci hanno detto fino a settembre – aveva spiegato a MonzaToday -. Noi i soldi per un albergo non li abbiamo. Stiamo cercando un posto di lavoro con un contratto prolungato nel tempo per poterci costruire quel futuro insieme che eravamo riuscito a mettere in piedi in Ucraina”.

Ma Michele Quitadamo vuole andare oltre. "Sono rimasto molto colpito dalla storia di questa coppia e con il loro aiuto voglio intraprendere un percorso per conoscere e far conoscere quel sommerso di persone che vivono a Monza in mezzo a una strada. Cristian e Olena non sono i soli: ci sono tanti altri 'invisibili' che vivono negli androni dei palazzi, nei giardini e per strada". Proprio nella nostra città.