Dentro uno degli ultimi manicomi chiusi in Italia: storia e futuro dell'ex ospedale psichiatrico della Brianza

Una città nella città dove sulla collina, oltre un muro di mattoni, la vita tra i padiglioni scorreva tra cure, deliri, terapie e sofferenze. Storie dimenticate di uomini, donne e bambini che hanno vissuto parte della loro esistenza tra le mura dell'ex ospedale psichiatrico di Limbiate. Un luogo immenso, oggi in gran parte divorato dalla vegetazione incolta, dalle rovine e dal degrado, ma che un tempo è arrivato a ospitare anche 4mila pazienti. Una vera e propria cittadella, un mondo chiuso su se stesso come se fosse un universo nella città. Un simbolo del passato che ancora oggi aleggia dalla collina.

Qui c'era un forno, le officine, il locale tessitura e anche una tipografia. E gli ospiti lavoravano, tenendosi occupati a coltivare gli ettari e ettari di terra che si estendevano intorno all'ospedale psichiatrico. Oggi del vecchio manicomio di Limbiate restano alcuni padiglioni abbandonati. Altri invece sono rinati e ospitano nuovi servizi e attività come la Rsd Beato Papa Giovanni XXIII che dal 2004 è presente a Limbiate e dove ancora oggi sono opiti alcuni dei vecchi pazienti del manicomio. “Assorbimmo i residuali che sono pazienti con un disturbo psichiatrico con delirio, disturbi comportamentali con necessità di assistenza h24 da parte di una équipe multidimensionale” racconta Sergio Terrevazzi, direttore della RSD Beato Papa Giovanni XXIII (Residenza sanitaria per disabili).

La storia del manicomio di Limbiate

Era il 1999 quando l’ex manicomio di Limbiate, anche noto come ospedale psichiatrico Antonini, chiuse definitivamente. Ma la storia dell'ex ospedale psichiatrico della Brianza, tra i più grandi d'Italia, inizia oltre un secolo prima. Tutto è cominciato l'1 agosto del 1865 in Villa Crivelli, già dimora napoleonica e poi passata nelle mani del comune di Milano: qui fecero ingresso i pazienti che fino a poco prima erano reclusi nella Senavra, a Milano. A Mombello nacque così una struttura specifica per problemi mentali: il primo vero manicomio che diventerà il manicomio provinciale di Milano e uno dei più grandi d'Italia che arriverà a ospitare migliaia e migliaia di pazienti.

Tranquilli, epilettici, cronici e fanciulli: le zone del manicomio

A raccontare un pezzo di storia del manicomio brianzolo è un cimelio che risale al 1930 che ancora oggi è presente vicino a Villa Crivelli: si tratta di due tavoli che riportano incisa la suddivisione della struttura così com'era a quel tempo, durante la direzione del professor Antonini di cui poi l'ospedale psichiatrico ha preso il nome. C'era il bar, il magazzino, il portico, i bagni, il teatro, un'edicola. E poi le zone suddivise in base alla patologia così come era indicata all'epoca: un'area per i tranquilli, i semi-tranquilli e poi gli agitati e gli epilettici. Nel manicomio prima che a loro fosse dedicata poi una zona specifica, al presidio Corberi, dall'altra parte della collina, erano ospiti anche dei bambini.

"E' stata una innovazione per l'epoca classificare gli ospiti a seconda del disturbo che manifestavano e costruire reparti adatti a quei casi con una équipe che li seguiva con attenzione anche alle patologie somatiche" racconta Terrevazzi. In quegli anni furono aperti anche ambulatori chirurgici, ginecologici e odontoiatrici. "Antonini scomparse nel 1938 e prima di morire propose l'edificazione di un reparto destinato alla dimissione del paziente per accompagnarne l'uscita dal manicomio che per l'epoca era qualcosa di impensabile perché l'ospedale psichiatrico non era solo un luogo di cura ma anche un luogo di segregazione e alienazione". Quello che diventò quasi subito il manicomio di Milano si riempì subito e a causa del sovraffollamento e della lontananza dalla città fu messo in cantiere un secondo manicomio per ricoverare gli acuti e nacque così il Paolo Pini.

Limbiate e la storia: dal matrimonio della sorella di Napoleone al figlio di Mussolini

Il primo nucleo dell'ex ospedale psichiatrico si sviluppa così in Villa Crivelli, oggi sede di una scuola di agraria. "Un luogo già carico di storia" illustra Terrevazzi. "La mamma e le due sorelle di Napoleone abitavano qui dove venne creata una sorta di corte napoleonica e nella cappelletta della famiglia Crivelli si sposarono le due sorelle di Napoleone nella notte del 14 giugno 1700". Il filo rosso che unisce Limbiate e la Brianza con la storia scorre lungo i secoli fino al 1942, l'anno in cui a Mombello, internato nel manicomio morì Benito Albino Dalser, il figlio non riconosciuto di Mussolini che ebbe da Ida Irene Dalser, anche lei internata in un ospedale psichiatrico. Albino Mussolini morì tra le mura dell'ex manicomio brianzolo dove, come noto, furono accertate almeno due visite del Duce al figlio.

Dall'ex manicomio alla città della salute di domani

Il destino del manicomio di Limbiate poi fu segnato dalla svolta della legge Basaglia del 1978 e fu uno degli ultimi ospedali psichiatrici in Italia a essere chiuso, nel 1999. E da questa data poi è iniziata tutta un'altra storia con l'abbandono dell'area divenuta presto regno del degrado dove la vegetazione ha inghiottito i padiglioni trasformati in ricovero per sbandati. Ma l'ex manicomio di Limbiate si è anche trasformato, con la riqualificazione di porzioni e di strutture che oggi ospitano diversi servizi tra cui una scuola appunto, la Residenza Sanitaria per Disabili, il presidio Corberi, la Casa di Comunità, i servizi sanitari dell'Asst Brianza e dell'Asst Rodense con ambulatori, un consultorio e il servizio dipendenze.

"Per l'area c'era il rischio di degrado totale" ha spiegato il sindaco Antonio Romeo che giovedì 6 giugno è intervenuto durante il convegno organizzato "Disabilità intellettiva e autismo: dall'alienazione alla cura personalizzata", facendo anche il punto sui progetti in corso nell'area tra cui anche la realizzazione a seguito della riqualificazione di due padiglioni dell'ex manicomio da destinare a Rems: residenze per l'esecuzione di misure cautelari che ospiteranno autori di reato affetti da disturbi mentali. Tra le progettualità future previste nell'area che punta a rinascere come città della Salute con la nuova Casa di Comunità della Asst Brianza, c'è il futuro ospedale di comunità che sorgerà accanto al presidio Corberi, un tempo adibito ad ospitare i piccoli pazienti del manicomio, la nuova fermata della metrotranvia, il centro sportivo comunale e le realtà territoriali storicamente presenti in città, dal servizio cani guida dei Lions alla caserma dei carabinieri poco distante dove il comune sta investendo due milioni di euro per la realizzazione degli alloggi.

La città reale e la città fantasma del manicomio

"In questi anni abbiamo vissuto con due città nella stessa Limbiate: un paese reale e uno irreale, quello dell'ex ospedale che si estende su un'area grande 800mila mq. Una sorta di città nella città che ha sempre vissuto come un corpo a sè e non parte integrante nel paese che i cittadini vedevano come luogo di sofferenza fino a qualche anno fa. Ora vogliamo sognare una città diversa: da paese di dolore a una città della salute" ha spiegato Romeo.

"Serve però un cambiamento culturale oltre che di servizio altrimenti c'è il rischio di chiusura: dobbiamo portare questa città nella città. Come sindaco sogno che si può ripartire, guardando un mondo diverso. E' uno spazio unico in Italia: ha il verde, è dotato di strutture ospedaliere, scuole e una chiesa". "Manca l'atenzione del mondo esterno. Fino a che non butteremo giù pezzi delle mura esterne tutti gli sforzi saranno vanificati perchè il rischio è che queste mura siano ancora una città nella città che frena il cittadino che non frequenta questo spazio perchè ha la percezione di un luogo chiuso" ha concluso.