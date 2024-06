Perché San Gerardo è il santo monzese delle ciliegie: la vera storia della sagra

Alla morte di San Gerardo, nel 1207, il santo fondatore dell'omonimo ospedale cittadino e noto per i suoi tanti miracoli, a Monza e poi in tutta la Brianza e nel Comasco si è sviluppata una devozione popolare che è ancora vivissima ai nostri giorni. E che è poi culminata con la celebre sagra che ogni anno, il 6 giugno, prende forma in città.

Devozione al santo già dal medioevo

Le prime forme di devozione verso il santo monzese risalgono appunto al medioevo. "Il suo mantello, che gli aveva fatto da miracolosa zattera sulle acque del Lambro in piena a causa della pioggia, divenne per esempio una preziosa reliquia che, con la scorta di torce accese, veniva portata per propiziare il parto a casa delle donne che presentavano difficoltà a partorire" ha spiegato a MonzaToday Ghi Meregalli, appassionata di storia locale e ideatrice della rievocazione storica monzese.

"Secoli dopo, due lembi dello stesso mantello sono stati conservati e sono ancora oggi presso la chiesa dell'ospedale vecchio per la venerazione dei fedeli. La tradizione più nota legata al santo è invece quella che vede i fedeli toccare il vetro dell'urna che custodisce le sue spoglie (posta nella chiesa di San Gerardo al Corpo) e accostare fazzoletti e panni vari per tenerli per sé, o per portarli alle persone ammalate o moribonde, o per metterli sotto al materasso per essere preservati tutto l'anno da ogni male".

Il miracolo del santo monzese

Dal 1988 il culto a San Gerardo è esteso a tutta la diocesi ambrosiana. Ma è specialmente a Monza e nel Comasco che la devozione verso il santo delle ciliegie non ha mai perso di intensità. L'origine di tale devozione, poi ricordata con la sagra del 6 giugno, risale al luglio del 1207. "Gli abitanti di Olgiate Comasco furono colpiti da una strana malattia chiamata sincoposi, caratterizzata da sfinimento corporeo che spesso portava alla morte - ha spiegato ancora Ghi Meregalli - Dopo inutili tentativi di cura il popolo si rivolse a un eremita di nome Manfredo che, su ispirazione divina, consigliò di ricorrere all'intercessione miracolosa di un certo Gerardo, morto 40 giorni prima a Monza e sepolto nella nuda terra nel cimitero dell'antica chiesa di Sant'Ambrogio. Che oggi è l'attuale chiesa di San Gerardo al Corpo".

"Accogliendo le parole di Manfredo, gli olgiatesi fecero voto di effettuare ogni anno un pellegrinaggio al sepolcro di Gerardo se fossero guariti. La guarigione avvenne immediatamente e gli olgiatesi provvidero anche a collocare il corpo del santo in un luogo più onorevole, togliendolo dalla nuda terra e ponendolo in una cassa di legno che poi chiusero in un urna di sasso usata fino al '600 come mensa dell'altare. Nel 1740 il sarcofago venne sostituito da un'urna di cristallo con decorazioni d'argento, sostituita ulteriormente nel 1900 e nella quale lo scheletro di Gerardo è tuttora esposto alla vista dei fedeli".

La sagra monzese

La consuetudine della sagra di San Gerardo è attestata proprio a partire dal 1740 sebbene per alcuni risalga addirittura al 1625. "Le vie che corrono lungo il Lambro, e in specialmodo l'area del ponte di San Gerardino, dove si trovava la dimora di Gerardo da lui trasformata nel primo ospedale laico della città, venivano prese d'assalto - ha sottolineato ancora la signora di Monza Ghi Meregalli - Alla messa solenne, con le autorità cittadine che offrivano ceri e il tradizionale cesto di ciliegie, si affiancava la sagra di paese dov'era possibile trovare di tutto, anche i dolci e lo zucchero filato. Ma le vere protagoniste erano le ciliegie, simbolo di uno dei miracoli più noti del santo, e la statua di Gerardo, attorniata da un ramo di ciliegie, uova, pani e due bottiglie di vino. La scultura, come accade ancora oggi, veniva posta nelle acque del Lambro, a monte del ponte di San Gerardino, in ricordo del miracolo compiuto dal santo galleggiando sul mantello sulle acque in piena".

Tutti segni che ricordano appunto i miracoli compiuti dal santo. Come quello compiuto con i custodi dellla basilica di San Giovanni (il Duomo cittadino), al quale riuscì a donare un ramo di ciliegie novelle nonostante fosse gennaio per poter passare la notte in chiesa a pregare. O come la moltiplicazione del grano e del vino nella dispensa del suo ospedale in tempo di carestia. E ancora, appunto, l'attraversamento del Lambro sul suo mantello, per raggiungere il suo ospedale, durante la piena dovuta alla pioggia che fece crollare il ponte San Gerardino.

Onorato anche in Brianza

Fino a qualche decina di anni fa echi della devozione a Gerardo si trovavano anche a Villasanta. I villasantesi usavano infatti mettere nella roggia Gallarana, sistemandola su un tavolino, la statua del santo inginocchiato. Nella roggia Ghiringhella si trovava invece una statua di Gerardo in posizione eretta sulla spalletta del ponticello. Sparite le rogge i simulacri sono oggi custoditi in due cortili di abitazioni private, esposti in una nicchia.

Sempre a Monza, infine, un'altra consuetudine era quella dei "michin". In occasione della solennità di Gerardo venivano infatti distribuiti ai devoti dei pani benedetti con impressa la sua effige. Ancora oggi, Monza, c'è infine un panettiere in via Lecco (il cui laboratorio confina proprio con gli spazi della chiesa di San Gerardo al Corpo) che produce i famosi biscotti di San Gerardo. Con una ricetta e una lavorazione tramandate da generazioni e ancora segreta.